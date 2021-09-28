İsveç’in Gothenburg kentinde bir apatmanda patlama meydana geldi: En az 20 yaralı

AP - Reuters 28.09.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 11:48
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ve polis olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bununla birlikte, apartmana yakın zamanda taşınan 24 yaşındaki Theodor Öréus,beşinci kattaki dairesinde yaşadığı korkuyu anlattı.
Aftonbladet gazetesine konuşan Öréus, "Dairemin giriş kapısı, yükselen basınç ve duman dalgasıyla çarparak kapandı. KapıyI açamadık.Merdiven boşluğu dumanla dolu olduğu için dışarı çıkamadık. Bunun yerine balkona çıkıp yandaki daireye tırmanmak zorunda kaldık. Avluya indiğimizde insanlar yerde baygınlık geçiriyorlardı. Bazıları ambulansla götürüldü” dedi.