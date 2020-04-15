İsveç'in sürü bağışıklığı stratejisi çöküyor: Her 11 hastadan 1'i coronadan ölüyor

15.04.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 11:51
MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr
Komşuları Danimarka ve Norveç'ten ayrılarak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izleyen İsveç'i zor günler bekliyor olabilir. Norveç ve Danimarka hayata geçirdikleri sert önlemlerle salgını kontrol altına almış görünüyor. Danimarka'da vaka sayısı 6 bin 500'de kalırken, şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirdi. Danimarka adım adım karantina önlemlerini kaldıracağını açıkladı.
"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULUYOR
Corona virüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.
Bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, corona virüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.