İsveç'in sürü bağışıklığı stratejisi çöküyor: Her 11 hastadan 1'i coronadan ölüyor

Avrupa Birliği ülkesi İsveç yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini uyguluyor. İsveç şimdiye kadar bu stratejide başarılı olmuş görünüyordu ancak dün ilk kez bir gün içerisinde 114 kişi yaşamını yitirdi. "Sürü bağışıklığı" stratejisi nedeniyle günlük hayatın rutin devam ettiği İsveç'te her 11 corona virüs hastasından 1'i yaşamını yitiriyor. İsveç Başbakanı Stefan Lövfen corona virüse karşı stratejilerini başarısız olduğunu ilk kez itiraf ederek, "Hazırlıksız yakalandık" açıklaması yaptı.

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15.04.2020 - 11:41

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr Komşuları Danimarka ve Norveç'ten ayrılarak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izleyen İsveç'i zor günler bekliyor olabilir. Norveç ve Danimarka hayata geçirdikleri sert önlemlerle salgını kontrol altına almış görünüyor. Danimarka'da vaka sayısı 6 bin 500'de kalırken, şu ana kadar 299 kişi yaşamını yitirdi. Danimarka adım adım karantina önlemlerini kaldıracağını açıkladı.



"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULUYOR



Corona virüse karşı baştan beri sert önlemler alan bir diğer ülke de Norveç oldu. Söz konusu önlemlerin karşılığını alan Norveç'te vaka sayısı 6 bin 686'da kalırken, sadece 139 kişi hayatını kaybetti. Norveç de günlük hayatın önündeki karantina önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor.



Bu iki ülkeden farklı strateji izleyen İsveç ise, corona virüsle mücadelede günlük yaşama dokunmadı. Belli kurallar getiren ülkede restoran ve kafeler açık kaldı. Okullar kapatılmadı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paskalya Bayramı'nda kiliseler kapalıyken, bu ülkede insanlar kiliselere giderek dua etti.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÖLÜM ORANI YÜKSEK



Ancak İsveç'in "sürü bağışıklığı" stratejisinin çöktüğünden endişe ediliyor. İsveç'te vaka sayısı 11 bin 445'e yükselirken, ölü sayısı da bin 33'e çıktı. İsveç'de sadece dün yeni 497 vaka tespit edilirken, 114 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede corona virüsten ölüm oranının yüzde 9.03 olduğu açıklandı.



Almanya'da ise corona virüse yakalanan her 42 hastadan biri yaşamını yitiriyor.



Hafta sonu Paskalya Bayramı'nın kutlandığı ülkede ölü sayısının daha yüksek olabileceği, ölümlerin daha resmi makamlara bildirilmediği ileri sürülüyor. Ancak İsveç'in "sürü bağışıklığı" stratejisinin çöktüğünden endişe ediliyor. İsveç'te vaka sayısı 11 bin 445'e yükselirken, ölü sayısı da bin 33'e çıktı. İsveç'de sadece dün yeni 497 vaka tespit edilirken, 114 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede corona virüsten ölüm oranının yüzde 9.03 olduğu açıklandı.Almanya'da ise corona virüse yakalanan her 42 hastadan biri yaşamını yitiriyor. Dünya da en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ABD'de de, her 24 corona virüs hastasından biri yaşama veda ediyor. Corona virüsün Avrupa'da en fazla vurduğu ülke olan İtalya'da ise şimdiye kadar her 8 hastadan biri hayatını kaybetti.Hafta sonu Paskalya Bayramı'nın kutlandığı ülkede ölü sayısının daha yüksek olabileceği, ölümlerin daha resmi makamlara bildirilmediği ileri sürülüyor.

BAŞBAKAN'DAN HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK İTİRAFI



Yeni tip corona virüsle mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseyen İsveç Başbakanı Stefan Lofven ülkesinin salgına hazırlıksız yakalandığını ilk kez itiraf etti.



İsveç devlet televizyonuna konuşan Başbakan Stefan Lofven salgınla mücadeleyi kast ederek, "İsveç'in gerekeni yapmadığı açık" dedi.



Restoranların ve müşterilerinin, sosyal mesafa kuralına uymaları ve hijyene özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Başbakan Stefan Lofven, "Bu şartları yerine getirmeyen işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.



Başbakan Lofven, İsveç halkının büyük oranda kamu sağlıyla ilgili uyarılara kulak verdiğini ancak yine de bu konuda kaygıların arttığını söyledi. Corona virüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını itiraf eden Başbakan Lovfen istifa edip etmeyeceği sorusunu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.

"HERKES DEĞİL CORONA HASTALARI EVDE KALMALI"



İsveç'de Başbakan Stefan Lofven'in corona virüsle mücadelede uyguladığı stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. Corona virüsün her şartta insanlara bulaşma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tegnell, "Hastalık her tarafı yayıldıktan sonra ha içeride kalmışsın ha dışarıda, bunun önemi yok. Sınırları kapatmanın virüsle savaşta bir değişiklik yapacağını sanmıyorum" düşüncesini savunmaya devam ediyor.



"Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okuldan mahrum edilmesinin gereksiz olduğunu savunuyor.

BİLİM İNSANLARI UYARMIŞTI



İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirmişti.



Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, "Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir" vurgusu yapmıştı.

İSVEÇ HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI



Peki şimdiye kadar 1033 ölü ve 11 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü İsveç hangi önlemleri aldı:



Hasta ya da corona virüs semptomları görülen kişiler evlerinde kalmak zorunda.

Risk grubunda bulunan herkes kendini izole edecek.

50'den fazla katılımın olduğu etkinliklere yasak getirildi.

Daha küçük etkinlikler için ise riski azaltmak için izin alınmalı.

Restoranlar insanların aralıklı oturmasını sağlamalı. Restoranlarda self servis yasak. Yemek garson tarafından servis edilmeli.

Huzur evlerine ziyaret yasağı.

Corona virüs semptomu olan her sağlık çalışanı test yaptırmak zorunda.

Aile büyükleri ziyaret etmekten kaçınılmalı.

Söz konusu kuralları yerine getiren herkes günlük hayatta istediği gibi davranabilir. İsveç'de bir sosyal mesafe kuralı bulunmuyor. Peki şimdiye kadar 1033 ölü ve 11 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü İsveç hangi önlemleri aldı:Söz konusu kuralları yerine getiren herkes günlük hayatta istediği gibi davranabilir. İsveç'de bir sosyal mesafe kuralı bulunmuyor.

80 YAŞ ÜSTÜ HASTALAR YOĞUN BAKIMA ALINMIYOR



İsveç'te bir hastanenin, yeni tip corona virüs (Covid-19) taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği ortaya çıktı.



Araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi'nin Covid-19 taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdiği iddia edildi.



Aynı belgede, doktorlardan, kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.



Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz" ifadelerine yer verildi.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ UYGULAYAN İSVEÇ'TE GÜNLÜK HAYATTAN FOTOĞRAFLAR