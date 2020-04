İsveç'in sürü bağışıklığı stratejisi çöküyor: Her 11 hastadan 1'i coronadan ölüyor

Ancak İsveç'in "sürü bağışıklığı" stratejisinin çöktüğünden endişe ediliyor. İsveç'te vaka sayısı 11 bin 445'e yükselirken, ölü sayısı da bin 33'e çıktı. İsveç'de sadece dün yeni 497 vaka tespit edilirken, 114 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede corona virüsten ölüm oranının yüzde 9.03 olduğu açıklandı.Almanya'da ise corona virüse yakalanan her 42 hastadan biri yaşamını yitiriyor. Dünya da en fazla corona virüs vakasının görüldüğü ABD'de de, her 24 corona virüs hastasından biri yaşama veda ediyor. Corona virüsün Avrupa'da en fazla vurduğu ülke olan İtalya'da ise şimdiye kadar her 8 hastadan biri hayatını kaybetti.Hafta sonu Paskalya Bayramı'nın kutlandığı ülkede ölü sayısının daha yüksek olabileceği, ölümlerin daha resmi makamlara bildirilmediği ileri sürülüyor.