İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.