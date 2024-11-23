İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret
Filistin'e desteğiyle de bilinen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Thunberg'in Büyükşehir Eşbaşkanı Serra Bucak ile bir araya geldiği, görüşmede iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.