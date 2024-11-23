İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Filistin'e desteğiyle de bilinen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Thunberg'in Büyükşehir Eşbaşkanı Serra Bucak ile bir araya geldiği, görüşmede iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - 1

İklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu" denildi. 

DÜNYA HABERLERİ

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - 2

Büyükşehirin açıklamasında, Thunberg ile görüşmede, ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verildiği belirtildi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - 3

Thunberg, iklim değişikliğine karşı katıldığı eylemlerin yanı sıra Filistin'e desteği ile de biliniyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - 4
DAHA FAZLA GÖSTER