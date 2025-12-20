İsveç'te 14, 16 ve 17 yaşındaki üç kız çocuğundan bombalı saldırı. Talimatı "Süper Mario"dan aldılar

İsveç'in Göteborg şehri yakınlarında yaşanan olaylarda, 16 ve 17 yaşındaki iki kız yargılanırken, saldırıları organize ettiği tespit edilen 14 yaşındaki kız hakkında ise “kanıt davası” açıldı. “Kanıt davası”, İsveç hukukunda suç işlediği iddia edilen kişinin cezai sorumluluğunun bulunmadığı durumlarda açılan özel bir dava türü

Soruşturmaya göre saldırılar, uyuşturucu ticareti ve şiddet eylemleriyle anılan İsveç merkezli Foxtrot adlı suç örgütü adına hareket eden ve “SuperMario” takma adını kullanan bir kişi tarafından yönlendirildi. Şüphelilerin bu kişiyle Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

İLK BOMBALI GİRİŞİM BAŞARISIZ OLDU

Soruşturmaya göre, 5 Eylül 2025 sabahı Mölndal’da bir apartman girişine bırakılan el bombası patlamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, bombanın piminde 14 ve 16 yaşındaki iki kızın DNA’sı tespit edildi ve güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı.

Polis, olayın ardından şüphelilere ulaşsa da, çocuklar yakalanmadan önce ikinci ve daha ağır bir saldırıya imza attı.

İKİNCİ SALDIRIDA BOMBA PATLADI

Üç kız çocuğu, birinci saldırıdan bir gün sonra, 6 Ekim günü Göteborg’un kuzeyindeki Nödinge kasabasına gitti. 17 yaşındaki kızın çantasında iki el bombası vardı. Apartmanlardan birine atılan bombalardan biri patladı, diğeri ise binanın yanında patlamadan bulundu.

Saldırı sırasında kızların, eylemi video kaydına alarak SuperMario ile canlı bağlantı kurdukları tespit edildi. Mesajlaşmalarda SuperMario’nun, “İki bomba da atıldı mı?” diye sorduğu, ardından da “Mükemmel kızlar” diyerek onları tebrik ettiği yer aldı.