İsveç'te 14, 16 ve 17 yaşındaki üç kız çocuğundan bombalı saldırı. Talimatı "Süper Mario"dan aldılar
20.12.2025 11:56
Ramazan Erkin Öncan
İsveç’te iki ayrı yerleşim yerine düzenlenen el bombalı saldırıların faillerinin 14, 16 ve 17 yaşındaki kız çocukları olduğu ortaya çıktı.
SÜPERMARİO ÇETESİ OLAY YERİNE CANLI BAĞLANDI
İsveç'in Göteborg şehri yakınlarında yaşanan olaylarda, 16 ve 17 yaşındaki iki kız yargılanırken, saldırıları organize ettiği tespit edilen 14 yaşındaki kız hakkında ise “kanıt davası” açıldı. “Kanıt davası”, İsveç hukukunda suç işlediği iddia edilen kişinin cezai sorumluluğunun bulunmadığı durumlarda açılan özel bir dava türü
Soruşturmaya göre saldırılar, uyuşturucu ticareti ve şiddet eylemleriyle anılan İsveç merkezli Foxtrot adlı suç örgütü adına hareket eden ve “SuperMario” takma adını kullanan bir kişi tarafından yönlendirildi. Şüphelilerin bu kişiyle Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.
İLK BOMBALI GİRİŞİM BAŞARISIZ OLDU
Soruşturmaya göre, 5 Eylül 2025 sabahı Mölndal’da bir apartman girişine bırakılan el bombası patlamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, bombanın piminde 14 ve 16 yaşındaki iki kızın DNA’sı tespit edildi ve güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı.
Polis, olayın ardından şüphelilere ulaşsa da, çocuklar yakalanmadan önce ikinci ve daha ağır bir saldırıya imza attı.
İKİNCİ SALDIRIDA BOMBA PATLADI
Üç kız çocuğu, birinci saldırıdan bir gün sonra, 6 Ekim günü Göteborg’un kuzeyindeki Nödinge kasabasına gitti. 17 yaşındaki kızın çantasında iki el bombası vardı. Apartmanlardan birine atılan bombalardan biri patladı, diğeri ise binanın yanında patlamadan bulundu.
Saldırı sırasında kızların, eylemi video kaydına alarak SuperMario ile canlı bağlantı kurdukları tespit edildi. Mesajlaşmalarda SuperMario’nun, “İki bomba da atıldı mı?” diye sorduğu, ardından da “Mükemmel kızlar” diyerek onları tebrik ettiği yer aldı.
PARA KARŞILIĞI BOMBALI SALDIRI
Soruşturma dosyasına göre üç kız, bu iki saldırı karşılığında toplam 45 bin İsveç kronu aldı. ATM görüntülerinde paraları çektikleri, hatta 14 yaşındaki kızın elinde 500 kronluk banknotları gösterdiği fotoğraflar dosyaya girdi.
14 yaşındaki kız ifadesinde, SuperMario’nun Foxtrot bağlantılı olduğunu ve yurtdışında bulunduğunu bildiğini, saldırıların ise bir çete savaşı kapsamında “intikam” amacıyla yapıldığını söyledi. Kız çocuğu ayrıca, el bombası kullanmayı ise internette izlediği videolardan öğrendiğini kabul etti.
KIZ ÇOCUKLARI BOMBALI SALDIRIDAN PİŞMAN
Kız çocuklarından üçü de, ifadelerinde derin pişmanlık duyduklarını söyledi. 17 yaşındaki kız çocuğu, saldırıdan sonra günlerce ağladığını ve yoğun kaygı yaşadığını anlatırken, 16 yaşındaki kız ise SuperMario tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
16 ve 17 yaşındaki sanıklar; genel güvenliği ağır tehlikeye sokma, ağır tehdit ve patlayıcı maddeler yasasına muhalefet suçlamalarıyla Göteborg’da hakim karşısına çıktı. Her iki sanık da olaylara katıldıklarını kabul etse de, avukatları suçlamaların hukuki nitelendirmesine itiraz ediyor.
14 yaşındaki kız ise olaylar sırasında cezai ehliyeti olmadığı için doğrudan yargılanmıyor; savcılık hakkında yalnızca “bevistalan” (kanıt davası) açmış durumda.