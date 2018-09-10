İsveç'te aşırı sağdan tarihi zafer

1 Aşırı sağcı SD oy oranını yüzde 17.6'ya çıkardı. Sosyal Demokrat Başbakan Löfven istifa etmeyeceğini açıkladı. Aşırı sağcı İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson muhafazakar partiye koalisyon çağrısı yaptı.

2 İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan rakamlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu sonuçlara göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4, bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etti.

3 Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti oyların yüzde 19,8'ini alırken bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy topladı.

4 İsveç'de dün yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokratlar yüzde 28,4 ile en fazla oyu alan parti oldu. İsveç sosyal demokrasinin "mabedi" olarak nitelendiriliyor.

5 Ancak Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyla Demokratlar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu aldı.

6 Seçimlerden birinci çıktıklarını dile getiren Başbakan Lövfen, ''İstifa etmeyeceğim, yeni hükümeti kurma hakkı bizimdir'' dedi.

7 Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Genel Başkanı Ulf Kristersson, Sosyal Demokrat Partinin seçimleri kaybettiğini savunarak, Başbakan Stefan Löfven hükümetinin istifa edip yeni hükümetin kendileri tarafından kurulması gerektiğini belirtti.

8 AŞIRI SAĞCILAR YÜKSELİŞTE Ilımlı muhafazakarların yüzde 19,8 oy aldığı İsveç'te sağ popülist parti İsveç Demokratları (SD) ise parlamentoda üçüncü güç haline geldi.

9 Hükümetin mülteci politikasından memnun olmayan İsveçlilerin oylarını kendine çeken SD bir önceki seçimlerde yüzde 12,9 olan oy oranını yüzde 17,6'ya çıkardı.

10 Şimdiye kadarki en iyi seçim sonucunu elde eden sağ popülist SD'nin oy oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

11 SD'nin lideri Jimmie Akesson, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra yaptığı açıklamada partisinin üzerine düşen rolü güçlendireceğini ve partinin önümüzdeki aylar ve yıllarda artık duymazlıktan gelinmeyeceğini söyledi. Akesson, "İsveç siyaseti üzerinde etkili olacaklarını" ifade etti.

12 HÜKÜMETİ KİMİN KURACAĞI BELLİ DEĞİL İsveç'te hükümeti kimin kuracağı ise belirsizliğini koruyor. İktidardaki Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti'nin oyları yüzde 40,6 oranına ulaştı. Merkez sağın ittifakında yer alan partilerin toplam oy oranı ise yüzde 40,3 civarında.

13 349 üyeli parlamentoda salt çoğunluk için 175 sandalyeye sahip olmak gerekirken sağ blok partileri 143 milletvekili, sol blok partileri de 144 milletvekili çıkarma hakkı kazandı.

14 Geçen seçimlerde 22 milletvekili elde eden aşırı sağcı SD ise parlamentoda 62 sandalyenin sahibi oldu.

15 Bu sonuçlar hükümet kurulmasının haftalar sürebileceği şeklinde yorumlanıyor. Parlamentoda çoğunluğu sağlamak için 175 sandalye gerekli.

16 GÖÇMEN POLİTİKASI AŞIRI SAĞA YARADI Avrupa'da mülteci akını tartışmaları nedeniyle sağ popülist partiler yükselişte. İsveç on milyonluk nüfusuna oranla Avrupa'da en çok mülteci kabul eden ülke konumunda.

17 Sağ popülist SD, seçim kampanyasını hükümetin göç politikasından memnun olmayan İsveçlilerin kaygıları üzerinden yürüttü. İsveç'te ekonomik gelişmeye, işsizlik oranın düşük olmasına rağmen, halkın bazı kesimlerinde gelecekle ilgili kaygılar yaşanıyor.

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