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İsveç’te patlama: 19 yaralı

DHA

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

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    Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi.
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    Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu.
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    Patlamanın nedenini araştırılıyor.
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    Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu.
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    Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor.
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