İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisi işe yaramıyor

ntv.com.tr 25.05.2020 - 11:10
Bilim insanları Avrupa Birliği ülkesi İsveç’te uygulanana sürü bağışıklığı stratejisini değerlendirdi.
Komşularının aksine Covid-19’a karşı sıkı önlemler almayı reddeden, okul, restoran ve iş yerlerininin büyük bir çoğunluğunu kapatmayan İsveç’te, son 7 günde Avrupa’daki kişi sayısına oranla en yüksek ölüm oranları görüldü. Öte yandan, İsveç’teki ölü sayısı şu anda komşuları Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’da gerçekleşen toplam ölümlerin üç katında seyrediyor.
33 bini aşkın Covid-19 vakası ve 4 bine yakın virüs kaynaklı ölümün bildirildiği, 10 milyon nüfuslu ülkede başkent Stockholm’da yaşayan insanların sadece yüzde 7,3’nün hastalığa karşı antikor geliştirdiği bildirildi.
Sürü bağışıklığı stratejisiyle nüfustaki insanların hastalığa karşı bağışıklık kazanarak Covid-19’un zamanla durdurulabileceği öne sürülüyor.
Devlet Baş Epidemiyoloğu Anders Tagnell’in önerdiği modele ilişkin İsveç Sağlığı Ajansı’ndan açıklanan verilere göre, başkentte nüfusun üçte birinin şu ana kadar virüse yakalandığı ve Covid-19’a karşı bağışıklık kazandığı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Tagnell, “Bizim düşündüğümüzden daha düşük bir oran, ancak ülkedeki ölüm sayısı hala çok düşük. Sahip olduğumuz model başarılı bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Ancak, ülkedeki bilim insanlarından Tagnell’e tepkiler gecikmedi. Uzmanlar, sürü bağışıklığı stratejisinin Covid-19’a karşı daha önce hiç test edilmediği ve insanların ne zaman bağışıklık kazanabileceğine bir sürenin bilinmediği kaydedildi.
Verilerin açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan Uppsala Üniversitesi’nden Bjorn Olsen, “Sürü bağışıklığının kat etmesi gereken uzun bir yol var, o da eğer başarılı olursa” açıklamasını yaparak, İsveç’in karantina uygulamayarak bir sürü insanın hayatını riske attığını aktardı.
Öte yandan, ülkede yeterli test sayısına ulaşılamadığını ve sadece ağır vakalar ve sağlık çalışanlarıyla kısıtlı olduğunu belirten sağlıkçılar, hükümetin açıklanan hedeflerinden çok uzakta olduğunu söyledi.
Daha önce, ülke genelinde haftada 100 bin Covid-19 testinin yapılacağını açıklayan Sağlık Ajansı bu hedefini tutturamadı.