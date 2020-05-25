İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisi işe yaramıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana okulları ve iş yerlerini kapatmayan İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü. Nisan ayının sonunda sadece Stockholm’da yaşayanların yüzde yedisinin hastalığa karşı antikor geliştirdiği ve İsveç'in geçen haftadan beri Avrupa'daki nüfusa oranla en yüksek ölümün gerçekleştiği ülke olduğu aktarıldı.

ntv.com.tr 25.05.2020 - 11:10

Bilim insanları Avrupa Birliği ülkesi İsveç’te uygulanana sürü bağışıklığı stratejisini değerlendirdi. 

KİŞİ SAYISI BAŞINA AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

Komşularının aksine Covid-19’a karşı sıkı önlemler almayı reddeden, okul, restoran ve iş yerlerininin büyük bir çoğunluğunu kapatmayan İsveç’te, son 7 günde Avrupa’daki kişi sayısına oranla en yüksek ölüm oranları görüldü. Öte yandan,  İsveç’teki ölü sayısı şu anda komşuları Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’da gerçekleşen toplam ölümlerin üç katında seyrediyor.

33 bini aşkın Covid-19 vakası ve 4 bine yakın virüs kaynaklı ölümün bildirildiği, 10 milyon nüfuslu ülkede başkent Stockholm’da yaşayan insanların sadece yüzde 7,3’nün hastalığa karşı antikor geliştirdiği bildirildi.

Sürü bağışıklığı stratejisiyle  nüfustaki insanların hastalığa karşı bağışıklık kazanarak Covid-19’un zamanla durdurulabileceği öne sürülüyor.

Devlet Baş Epidemiyoloğu Anders Tagnell’in önerdiği modele ilişkin İsveç Sağlığı Ajansı’ndan açıklanan verilere göre, başkentte nüfusun üçte birinin şu ana kadar virüse yakalandığı ve Covid-19’a karşı bağışıklık kazandığı tahmin ediliyor.

 

TAGNELL, BAŞARILI OLDUĞU KONUSUNDA ISRARCI

Konuya ilişkin açıklama yapan Tagnell, “Bizim düşündüğümüzden daha düşük bir oran, ancak ülkedeki ölüm sayısı hala çok düşük. Sahip olduğumuz model başarılı bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Ancak, ülkedeki bilim insanlarından Tagnell’e tepkiler gecikmedi. Uzmanlar, sürü bağışıklığı stratejisinin  Covid-19’a karşı daha önce hiç test edilmediği ve insanların ne zaman bağışıklık kazanabileceğine bir sürenin bilinmediği kaydedildi.

100 BİN TEST HEDEFİ TUTTURULAMADI

Verilerin açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan Uppsala Üniversitesi’nden Bjorn Olsen, “Sürü bağışıklığının kat etmesi gereken uzun bir yol var, o da eğer başarılı olursa” açıklamasını yaparak, İsveç’in karantina uygulamayarak bir sürü insanın hayatını riske attığını aktardı.

Öte yandan, ülkede yeterli test sayısına ulaşılamadığını ve sadece ağır vakalar ve sağlık çalışanlarıyla kısıtlı olduğunu belirten sağlıkçılar, hükümetin açıklanan hedeflerinden çok uzakta olduğunu söyledi.

Daha önce, ülke genelinde haftada 100 bin Covid-19 testinin yapılacağını açıklayan Sağlık Ajansı bu hedefini tutturamadı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER