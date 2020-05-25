İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisi işe yaramıyor

100 BİN TEST HEDEFİ TUTTURULAMADI

Verilerin açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan Uppsala Üniversitesi’nden Bjorn Olsen, “Sürü bağışıklığının kat etmesi gereken uzun bir yol var, o da eğer başarılı olursa” açıklamasını yaparak, İsveç’in karantina uygulamayarak bir sürü insanın hayatını riske attığını aktardı.

Öte yandan, ülkede yeterli test sayısına ulaşılamadığını ve sadece ağır vakalar ve sağlık çalışanlarıyla kısıtlı olduğunu belirten sağlıkçılar, hükümetin açıklanan hedeflerinden çok uzakta olduğunu söyledi.

Daha önce, ülke genelinde haftada 100 bin Covid-19 testinin yapılacağını açıklayan Sağlık Ajansı bu hedefini tutturamadı.