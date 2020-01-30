İsveç'te ünlü ressam Dali'nin bronz heykelleri çalındı

Eserlerin toplam maliyetinin 3 ila 4 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 400 bin dolar) olduğu ifade edildi.

Galeri sahibi Peder Enstrom, hırsızlık olayının yerel saatle sabah 4 civarında fark edildiğini söyleyerek, "10-12 heykelin çalındığı çok açık. Bu sergiyi düzenlemek için uzun süredir mücadele ediyordum" ifadelerini kullandı.



