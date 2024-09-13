İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

İsviçreli haber ajansı BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili korkunç yeni ayrıntıların gün yüzüne çıktı.

Modelin kocası ve iki kızının babası, Mart ayında eşini öldürdüğünü itiraf etti ancak modelin daha önce kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını söyledi.