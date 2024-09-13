İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi

Kocası tarafından boğularak vahşice parçalandığını öğrenilen İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic'in ölümü ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 1

SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

İsviçreli 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, Şubat ayında İsviçre'nin Basel kentine yakın Binningen'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.

Thomas isimli 41 yaşındaki kocası gözaltına alındı ve ​​eşini öldürdüğünü kabul etti. Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep etti ancak bu talebi İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildi.

DÜNYA HABERLERİ

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 2

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

İsviçreli haber ajansı BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili korkunç yeni ayrıntıların gün yüzüne çıktı. 

Modelin kocası ve iki kızının babası, Mart ayında eşini öldürdüğünü itiraf etti ancak modelin daha önce kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını söyledi.

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 3

BİRÇOK KESİCİ ALET KULLANDI 

Ancak adli tıp uzmanları boğuşma izine rastlamadı ve kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu tespit etti.

Gazetenin ulaştığı otopsi raporuna göre, Joksimoviç'in cesedi testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalanmıştı.

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 4

"PÜRE HALİNE GETİRDİ"

Raporda, vücudunun bazı parçalarının el blenderi ile parçalanarak "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği belirtildi.

Thomas, cesedinin bulunmasından bir gün sonra tutuklandı ve ifadesinde bir ay önce onu ölü bulduğunu ve panikle çamaşır odasında cesedini parçaladığını söyledi.

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 5

"SOĞUKANLILIKLA YAPMIŞ"

Savcılar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Thomas'ın "karısını öldürdükten sonra belirgin derecede yüksek düzeyde suç enerjisi, empati eksikliği ve soğukkanlılık" gösterdiğini ve bunu örtbas etmeye çalıştığını söyledi. 

Savcılar ayrıca daha önce karısını boğduğunu da ortaya çıkardı. 

İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi - 6

7 YILDIR EVLİLERDİ

Modellik yapan ve İsviçre’de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017’de Thomas ile evlenmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER