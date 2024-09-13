İsviçre güzeli finalistinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi
Kocası tarafından boğularak vahşice parçalandığını öğrenilen İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic'in ölümü ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.
SERBEST BIRAKILMA TALEBİ
İsviçreli 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, Şubat ayında İsviçre'nin Basel kentine yakın Binningen'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.
Thomas isimli 41 yaşındaki kocası gözaltına alındı ve eşini öldürdüğünü kabul etti. Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep etti ancak bu talebi İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildi.