İsviçre nüfusuna 10 milyon sınırı koymak için sandığa gidecek

İsviçre nüfusunu 10 milyon kişide sınırlamak için referanduma gidiyor. 14 Haziran'da yapılması planlanan referandumda ülkenin nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyi aşmasını engelleyecek yasal düzenlemeler oylanacak.

İsviçre'de 100 bin imzaya ulaşan dilekçeler sistem gereği oylamaya götürülüyor. Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen oylama için SVP aşırı nüfusun altyapıya yük bindirdiğini, kiraları yükselttiğini ve “İsviçre kimliğini” zayıflattığını savunuyor.

İsviçre'nin şimdiki nüfusu 9.1 milyon. Eğer referandumdan nüfusu sınırlandıralım kararı çıkarsa, nüfus 9.5 milyona ulaştığında hükümetin sığınmacı kabulleri ve aile birleşimi gibi alanlarda kısıtlayıcı önlemler alması gerekecek.

Bu önlemlerin, nüfus 9,5 milyonu geçtikten sonra yabancıların kalıcı oturma izni almasını zorlaştırması ve İsviçre ile Avrupa Birliği arasında serbest dolaşımı sağlayan anlaşmayı gözden geçirmeyi içermesi bekleniyor.