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İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu!

İsviçre'de buzulun içinde oluşan mağaralar dağcıların ilgi odağına dönüşmüş durumda. Mağaralar, büyüleyici bir deneyim sunuyor. Alpler'deki buzulların yarısı, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ortalamanın iki katı arttığı İsviçre'de yer alıyor.

İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu! - 1

DAĞCILARIN UĞRAK YERİ OLDU

İsviçre'de Morteratsch buzulunda eriyen suların geçtiği bölümlerde mağaralar oluştu. Sıcak hava akımıyla bu mağaralar büyüdü.

Kısa süreli açılan bu mağaralar tehlikeli olsa da dağcıların uğrak yeri haline gelmiş durumda.

DÜNYA HABERLERİ

İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu! - 2

YAZ AYLARINDA RİSKLİ HALE GELİYOR

Mağaraları ziyaret eden dağcılardan biri, "Harika bir duygu. Buradayken kendimi küçük bir yaratıkmış gibi hissediyorum ve doğanın bir parçasıymışım gibi hissediyorum." diye konuştu.

Yaz aylarında eriyen buzların düşme tehlikesi nedeniyle mağaralara girmek daha riskli hale geliyor.

İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu! - 3

Alpler'deki buzulların yarısı, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ortalamanın iki katı arttığı İsviçre'de yer alıyor.

İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu! - 4

Sera etkisine neden olan gazların salımının bu düzeyde sürmesi halinde Alpler'deki buzulların 2100 yılında yüzde 80 oranında eriyeceği tahmin ediliyor.

İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu! - 5
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