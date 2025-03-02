İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu!

YAZ AYLARINDA RİSKLİ HALE GELİYOR

Mağaraları ziyaret eden dağcılardan biri, "Harika bir duygu. Buradayken kendimi küçük bir yaratıkmış gibi hissediyorum ve doğanın bir parçasıymışım gibi hissediyorum." diye konuştu.

Yaz aylarında eriyen buzların düşme tehlikesi nedeniyle mağaralara girmek daha riskli hale geliyor.