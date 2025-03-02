İsviçre'de buz şöleni: Buzulun içinde mağaralar oluştu!
İsviçre'de buzulun içinde oluşan mağaralar dağcıların ilgi odağına dönüşmüş durumda. Mağaralar, büyüleyici bir deneyim sunuyor. Alpler'deki buzulların yarısı, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların ortalamanın iki katı arttığı İsviçre'de yer alıyor.
DAĞCILARIN UĞRAK YERİ OLDU
İsviçre'de Morteratsch buzulunda eriyen suların geçtiği bölümlerde mağaralar oluştu. Sıcak hava akımıyla bu mağaralar büyüdü.
Kısa süreli açılan bu mağaralar tehlikeli olsa da dağcıların uğrak yeri haline gelmiş durumda.