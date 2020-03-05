İsviçre'de corona virüsten ilk ölüm (Corona virüste son durum)



Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İsviçre'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. İtalya'da Corona virüs vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi. ABD'de can kaybı 11'e çıktı, vaka sayısı 110'u aştı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Bosna Hersek'te ise corona virüse bağlı ilk vakanın görüldüğü aktarıldı.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 12:15

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti. İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM İsviçre'de 74 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildrildi.

BOSNA HERSEK'TE İLK VAKA Corona virüse bağlı vaka ve ülke sayısı gittikçe artarken Bosna Hersek'te ilk vakanın görüldüğü bildirildi. İlk vakanın görülmesinden sonra Bosna Hersek Sağlık Bakanı, ülkede corona virüse bağlı toplamda 2 vakanın olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin açıklamada bulunan Bach, "Sizi temin ederim ki toplantıda 'iptal' ya da 'erteleme' kelimeleri dahi kullanılmadı. Toplantı gündemimizde böyle bir şey yoktu. Tamamen oyunların hazırlıklarına odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ İtalya'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi.

OKULLARA VİRÜS TATİLİ İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

SERİE A MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu. Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan’a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A’da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.

ÇİN’DE CAN KAYBI 3 BİN 14’E ÇIKTI Çin’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Covid-19 vakası saptandı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi.

GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 92'YE YÜKSELDİ İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani corona virüsün ülkenin tüm bölgelerine yayıldığını salgını en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söyledi. Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele eden İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önleme amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı. Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi. İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.

MAÇLAR İPTAL EDİLDİ İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi.

AB TEMSİLCİLİĞİNE SIÇRADI Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan BİR Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği çalışanında corona virüse rastlandı. Daily Mail’in haberine göre AB Sözcüsü Dana Spinant vakayı doğruladı. Söz konusu kişinin İtalya’dan dönen bir Avrupa Savunma Ajansı çalışanı bir erkek olduğu belirtildi. Belçika’da şu ana kadar 13 corona virüs vakası bildirildi.

IRAK'TA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM Irak'ta ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle üç kişi yaşamını yitirdi.



Irak'ta ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle üç kişi yaşamını yitirdi. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, başkent Bağdat'ta Covid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Covid-19 kaynaklı ilk ölümün dün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da corona virüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

GAZPROM ÇALIŞANLARINA YURT DIŞI YASAĞI Rusya'nın doğal gaz devi Gazprom, corona virüs salgını nedeniyle çalışanlarının yurt dışına çıış izinlerini geçici olarak durduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada yurt dışına özel seyahetler gerçkleştiren tüm personelin sağlık taramasınından geçeceğini aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN KENDİ VATANDAŞLARININ DA UMRE ZİYARETLERİNİ DURDURUDU Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, salgının yayılmasını engelleme kapsamında Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Kararın sürekli gözden geçirileceği ve gereklilik halinin ortadan kalkmasıyla umre ziyaretlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı. Haberde, ülke dışından yapılacak umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin yanı sıra virüsün yayılma tehdidi altındaki ülkelerden gelen turistler için giriş vizelerinin askıya alınması kararının da geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

AMAZON OFİSİNDE CORONA Amazon'un merkezinin bulunduğu Seattle ofisinde bir çalışanın Corona virüs taşıdığı kesinleşti. Amazon virüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplantıların çoğunu erteledi, iş görüşmelerini dijital yollarla yapma kararı aldı. AMAZON'DAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

ABD'DE CAN KAYBI 11'E ÇIKTI ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.







California eyaletinde ilk defa 1 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti. ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla corona virüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ İtalya'dan sonra en çok vaka görülen Almanya'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 262 olurken, 45 kişinin daha hastalığa yakalandığı Fransa'da toplam sayı 257'ye yükseldi.



İspanya'da bugün 30 kişinin daha eklendiği vaka sayısı toplamda 190'a ulaşırken, ülkede ilk defa çocuklarda da koronavirüs vakası tespit edildi. Madrid'de 4 yaşında bir çocukta, Castilla y La Mancha bölgesinde 4 ve 11 yaşlarında olmak üzere üç çocukta corona virüs olduğu belirtildi.



Ayrıca ülkede Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı bugün ikiye yükseldi. Bugün hayatını kaybeden kişinin, kronik hastalığı bulunan 82 yaşında bir vatandaş olduğu kaydedildi.

POLONYA VE MACARİSTAN'DA İLK VAKALAR İngiltere'de görülen corona virüs vaka sayısına 36 kişi daha eklenerek, toplam sayı 87'ye yükselirken, İsviçre'de teyitli vaka sayısı 77 oldu.



Hollanda'da hastalığı taşıyan kişi sayısı 38'e ulaşırken, Avusturya'da Covid-19 bulaşanların sayısı 27'ye dayandı, Çekya'da ise bu sayı 8 oldu.



Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros da ülkede yeni tip corona virüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.



Covid-19 taşıyan kişi sayısı Yunanistan'da 9'a, Danimarka'da ise 10'a ulaştı. Polonya ve Macaristan'da da ilk Covid-19 vakaları dün tespit edildi.

İNGİLTERE'DE OLAĞANÜSTÜ EYLEM PLANI İngiliz hükümetinin corona virüs (Covid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı.

Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği belirtildi.

Planda ayrıca İngiltere’de corona virüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor” ifadesini kullandı.

İngiltere’de halihazırda 87 corona virüs vakası mevcut.

UKRAYNA'DA İLK VAKA Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Covid-19 bulunduğunu açıkladı. Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.



Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti. Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.

TOKYO 2020'DE ERTELEME YA DA İPTAL YOK Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin veya iptal edilmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları corona virüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı. Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.





Japon medyası, ülkede corona virüse yakalananların sayısının bine yaklaştığını yazdı. Programa göre, yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.