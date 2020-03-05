İsviçre'de corona virüsten ilk ölüm (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 12:15
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti.
İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM
İsviçre'de 74 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildrildi.
Corona virüse bağlı vaka ve ülke sayısı gittikçe artarken Bosna Hersek'te ilk vakanın görüldüğü bildirildi.
İlk vakanın görülmesinden sonra Bosna Hersek Sağlık Bakanı, ülkede corona virüse bağlı toplamda 2 vakanın olduğunu söyledi.
İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.
Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan’a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A’da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.
Çin’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi.
Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı.
Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.
İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani corona virüsün ülkenin tüm bölgelerine yayıldığını salgını en kısa zamanda en düşük sayıda can kaybıyla atlatacaklarını söyledi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan BİR Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği çalışanında corona virüse rastlandı. Daily Mail’in haberine göre AB Sözcüsü Dana Spinant vakayı doğruladı. Söz konusu kişinin İtalya’dan dönen bir Avrupa Savunma Ajansı çalışanı bir erkek olduğu belirtildi.
Belçika’da şu ana kadar 13 corona virüs vakası bildirildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, başkent Bağdat'ta Covid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya'nın doğal gaz devi Gazprom, corona virüs salgını nedeniyle çalışanlarının yurt dışına çıış izinlerini geçici olarak durduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada yurt dışına özel seyahetler gerçkleştiren tüm personelin sağlık taramasınından geçeceğini aktardı.
Amazon'un merkezinin bulunduğu Seattle ofisinde bir çalışanın Corona virüs taşıdığı kesinleşti. Amazon virüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplantıların çoğunu erteledi, iş görüşmelerini dijital yollarla yapma kararı aldı.
California eyaletinde ilk defa 1 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti.
ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla corona virüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor.
İtalya'dan sonra en çok vaka görülen Almanya'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 262 olurken, 45 kişinin daha hastalığa yakalandığı Fransa'da toplam sayı 257'ye yükseldi.
İspanya'da bugün 30 kişinin daha eklendiği vaka sayısı toplamda 190'a ulaşırken, ülkede ilk defa çocuklarda da koronavirüs vakası tespit edildi. Madrid'de 4 yaşında bir çocukta, Castilla y La Mancha bölgesinde 4 ve 11 yaşlarında olmak üzere üç çocukta corona virüs olduğu belirtildi.
Ayrıca ülkede Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı bugün ikiye yükseldi. Bugün hayatını kaybeden kişinin, kronik hastalığı bulunan 82 yaşında bir vatandaş olduğu kaydedildi.
İngiltere'de görülen corona virüs vaka sayısına 36 kişi daha eklenerek, toplam sayı 87'ye yükselirken, İsviçre'de teyitli vaka sayısı 77 oldu.
Hollanda'da hastalığı taşıyan kişi sayısı 38'e ulaşırken, Avusturya'da Covid-19 bulaşanların sayısı 27'ye dayandı, Çekya'da ise bu sayı 8 oldu.
Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros da ülkede yeni tip corona virüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Covid-19 taşıyan kişi sayısı Yunanistan'da 9'a, Danimarka'da ise 10'a ulaştı.
Polonya ve Macaristan'da da ilk Covid-19 vakaları dün tespit edildi.
Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.
Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları corona virüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.
Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.