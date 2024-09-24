İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı
İsviçre'nin Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda, intihar amaçlı tasarlanan kapsül benzeri bir cihaz ilk kez kullanıldı. ABD'li bir kadın kapsülü kullanarak hayatına son verdi. Polis, olayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, "intihara teşvik ve yardım etme" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Polis, bu yardımlı intihar vakasının Merishausen belediyesine bağlı bir orman kulübesinde yaşandığını açıkladı. Kullanılan cihaz, 3D yazıcıyla üretilen ve "Sarco" adı verilen bir intihar kapsülüydü. Cihaz, kullanıcının bir düğmeye basmasıyla içerisine nitrojen gazı salarak oksijen seviyesini ölümcül düzeyde düşürüyor. Bu süreçte kapsülün içinde oturan kişi, bilinç kaybına uğrayarak birkaç dakika içinde boğularak hayatını kaybediyor.