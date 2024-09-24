İsviçre'de ilk intihar kapsülü vakası: 4 kişiye gözaltı

Polis, bu yardımlı intihar vakasının Merishausen belediyesine bağlı bir orman kulübesinde yaşandığını açıkladı. Kullanılan cihaz, 3D yazıcıyla üretilen ve "Sarco" adı verilen bir intihar kapsülüydü. Cihaz, kullanıcının bir düğmeye basmasıyla içerisine nitrojen gazı salarak oksijen seviyesini ölümcül düzeyde düşürüyor. Bu süreçte kapsülün içinde oturan kişi, bilinç kaybına uğrayarak birkaç dakika içinde boğularak hayatını kaybediyor.