İsviçre'de olay yaratan kapsül: Yardımlı intihar mı işkence mi?

AZOTLA ÖLMEK ACILI BİR YÖNTEM Mİ?

Sarco'nun mucidi ve bu yöntemin kullanılacağı örgüt olan The Last Resort, yöntemi "saygın ve acı içermeyen" bir yöntem olarak savunuyor.

BM İnsan Hakları Ofisi ise, ABD'de bir infazda ilk kez bir mahkumun hayatına son vermek için azot hipoksisi kullanılmasını "yeni ve denenmemiş" olarak nitelendirdi.