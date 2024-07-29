İsviçre'de olay yaratan kapsül: Yardımlı intihar mı işkence mi?
Dünya çapında destekli intihar uygulamalarının öncüsü olarak görülen İsviçre'de, bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk kez yeni bir yaşam sonlandırma yönteminin kullanılması bekleniyor. Avustralyalı bir doktor tarafından desteklenen tuhaf bir cihaz, yardımlı intiharı mümkün kılmak için tasarlandı. Kapsül, içine yerleşen kullanıcının üç soru yanıtladıktan sonra bir butona basarak yardımsız şekilde kendi yaşamına son vermesine olanak tanıyor.
GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLCULUK
Dünyanın birçok ülkesinde destekli intihar yasal olsa da, "intihar turizmi" söz konusu olduğunda İsviçre, tercihlerde genellikle ilk sırada yer alıyor.
İsviçre'de tanıtılan yeni bir cihaz, şık bir tasarıma sahip ve insan boyutlarında bir kapsül. En önemlisi de sunduğu yolculuk asla geri dönemeyeceğiniz bir yolculuk olma özelliği taşıyor.
"Sarco" (lahit anlamına gelir) adlı kutu, bir kişinin dışarıdan yardım almadan intihar etmesine olanak tanıyor.