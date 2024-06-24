İsviçre'de sel: 1 kişi hayatını kaybetti
İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağış ve eriyen karlar sel ve toprak kaymasına yol açtık. Bir kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel felaketi ve heyelan sonucu kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.
Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde sel nedeniyle bir kişinin kaybolduğu noktaya 8 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.