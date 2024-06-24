İsviçre'de sel: 1 kişi hayatını kaybetti

Polis tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği, ancak canlı bulunma ihtimallerinin "düşük" olduğu ifade edildi. Üç evin sel sularına kapıldığı, 3 aracın ise sürüklendiği kaydedildi.