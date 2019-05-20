İsviçre'de silah kontrolü onaylandı
NTV
Silah alımını sertleştiren yasa referandumda kabul edildi.
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İsviçre'de, Avrupa Birliği ile uyumluluk adına silah alımını ve kullanımını sertleştiren tartışmalı yasa referandumda kabul edildi.
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2Ülkede ulusal düzeyde yapılan referandumda oy kullananların yüzde 64’ü tercihlerini daha sıkı silah kontrolünden yana kullandı.
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3Bu sonuçla birlikte, İsviçre'de silah satışının daha iyi takip edilmesi, yüksek şarjör kapasiteli yarı ve tam otomatik silahların yasaklanması bekleniyor.
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4İsviçre hükümeti ve ülkedeki büyük partiler yasanın reddedilmesi halinde AB üyesi olmayan İsviçre'nin Schengen anlaşması ve Dublin Sözleşmesi'nden çıkarılabileceği uyarısında bulunuyordu.
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5AB, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarından sonra 2017'de kamu güvenliğine yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak, silah kullanımı ile ilgili yasaları güncellemişti.
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6Silah alımının kolay olduğu İsviçre'de, hane sahiplerinin elinde bulundurduğu toplam silah sayısı bu yıl itibarıyla 2,3 milyona ulaşmıştı.