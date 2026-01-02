İsviçre'de yılbaşı faciası. "Baştan ayağa yanmış insanlar gördüm"
02.01.2026 08:14
Ceren Ekşi
İsviçre’de yılbaşı gecesi bir barda çıkan yangında yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti, 115’ten fazla kişi yaralandı. Yeni yılın ilk gününe damga vuran facianın boyutunu görgü tanıkları anlattı.
YANGINDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR
İsviçre’nin Alpler bölgesindeki Crans-Montana kasabasında bir barda çıkan ve yılbaşı kutlamasını faciaya dönüştüren yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar başladı.
Le Constellation adlı barda çıkan yangının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, olayda yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 115 kişinin ise yaralandığı ve yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Görgü tanıkları, içeridekilerin panik içinde camları kırarak kaçmaya çalıştığını, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanmış olan birçok kişinin sokağa çıktığını anlattı.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET"
İsviçre polisi, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinin günler, hatta haftalar sürebileceği uyarısında bulundu.
17 yaşındaki Eleonore, “Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bir sürü fotoğraf çekip Instagram, Facebook, akla gelen tüm sosyal ağlarda paylaştık. Ama hiçbir şey yok, hiçbir yanıt alamadık. Aileleri bile bilmiyor.” dedi.
Yangın sırasında barda kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmezken, polis kayıp sayısına ilişkin de açıklama yapmadı. Crans-Montana’nın internet sitesine göre Le Constellation’ın kapasitesi 300 kişi, terasında ise 40 kişi daha bulunabiliyordu.
İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, yangını “eşi benzeri görülmemiş, dehşet verici boyutlarda bir felaket” olarak nitelendirdi ve ülkede bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.
"KIYAMET GİBİYDİ"
Yangın, perşembe günü saat 01.30 sıralarında, genç turistler arasında popüler olan Le Constellation’da çıktı.
Komşu mekanlardan Chermignon-d’en-Bas’ta çalışan Mathys, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Küçük bir yangın sandık ama olay yerine vardığımızda bu bir savaştı. Başka kelime bulamıyorum: kıyamet gibiydi.” dedi.
"BAŞTAN AYAĞA YANMIŞ İNSANLAR GÖRDÜM"
O anlarda barda bulunan görgü tanığı BBC'ye verdiği demeçte, büyük bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yoğun bir duman çıktığını, o sırada bara yakın olduğunu söyledi.
Diğerleri kaçmaya çalışırken, o içeri girdi ve kardeşini aramaya başladı. İçeri girdiğinde, dehşet verici bir manzarayla karşılaştığını anlatarak, "İnsanların yandığını gördüm... Baştan ayağa yanmış, üzerlerinde hiçbir kıyafet kalmamış insanlar buldum." dedi
"İNSANLAR HER YÖNE KOŞUYORDU"
Barın yan sokağında yazlık evi bulunan Daniella isimli İtalyan bir kadın ise kocasıyla akşam yemeğinden eve dönerken faciaya tanık olduğunu aktardı.
BBC'ye konuşan genç kadın, "İnsanlar her yöne koşuyor, çığlık atıyor ve ağlıyordu. Birkaç kişinin sedyelerle dışarı taşındığını gördüm." ifadelerini kullandı.
"Genç bir adam yanıma geldi ve cehennemi gördüğünü, asla unutamayacağı şeyler yaşadığını söyledi. O anda donakaldım." diyen kadın bütün gece çığlıklar duyduklarını anlattı.
Emma ve Albane isimli genç kadınlar ise bulundukları kattan çıkış yolunun "dar" ve dışarıya çıkan merdivenlerin "daha da dar" olması nedeniyle tahliyenin çok zor gerçekleştiğini söyledi. "30 saniye içinde çok dar basamaklardan geçmeye çalışan yaklaşık 200 kişi vardı" iddiasında bulundular.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NE?
Yetkililer yangının bir saldırı olmadığını vurgularken, nedenine ilişkin spekülasyon yapmaktan kaçındı. Ancak İsviçre, Fransız ve İtalyan medyasında yer alan bazı tanık ifadeleri, özel siparişlerde servis personelinin şampanya şişeleri üzerine yerleştirilen maytapları kullandığı bir “gösteriye” işaret etti.
Tanık Axel, İtalyan basınına “Garsonlar ellerinde şampanya şişeleri ve küçük maytaplarla dolaşıyordu. Tavana çok yaklaştılar ve bir anda her şey alev aldı.” dedi.
Yetkililer, soruşturma kapsamında barın güvenlik standartlarına uyup uymadığının ve yeterli çıkış kapısına sahip olup olmadığının da inceleneceğini söyledi.
HASTANELER DOLDU, KOMŞU ÜLKELER DEVREYE GİRDİ
Yerel hastanelerin kapasitesinin dolmasının ardından yaralıların bir kısmı İsviçre genelindeki hastanelere ve komşu ülkelere sevk edildi. Avrupa Birliği, İsviçre’ye tıbbi destek konusunda temas halinde olduklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı yaralıların Fransız hastanelerinde tedavi altına alındığını duyurdu.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yaklaşık 15 İtalyan vatandaşının yaralandığını, benzer sayıda kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da dokuz Fransız vatandaşının yaralılar arasında yer aldığını, sekiz kişinin ise hala bulunamadığını açıkladı.