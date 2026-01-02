İsviçre'de yılbaşı faciası. "Baştan ayağa yanmış insanlar gördüm"

İsviçre polisi, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinin günler, hatta haftalar sürebileceği uyarısında bulundu.

17 yaşındaki Eleonore, “Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bir sürü fotoğraf çekip Instagram, Facebook, akla gelen tüm sosyal ağlarda paylaştık. Ama hiçbir şey yok, hiçbir yanıt alamadık. Aileleri bile bilmiyor.” dedi.

Yangın sırasında barda kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmezken, polis kayıp sayısına ilişkin de açıklama yapmadı. Crans-Montana’nın internet sitesine göre Le Constellation’ın kapasitesi 300 kişi, terasında ise 40 kişi daha bulunabiliyordu.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, yangını “eşi benzeri görülmemiş, dehşet verici boyutlarda bir felaket” olarak nitelendirdi ve ülkede bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.