İsviçre'de yılbaşı faciası. Yangının nedeni maytap takılmış mumlar

Le Constellation adlı barda çıkan yangının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, olayda yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 115 kişinin ise yaralandığı ve yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, içeridekilerin panik içinde camları kırarak kaçmaya çalıştığını, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanmış olan birçok kişinin sokağa çıktığını anlattı.

17 yaşındaki Eleonore, “Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bir sürü fotoğraf çekip Instagram, Facebook, akla gelen tüm sosyal ağlarda paylaştık. Ama hiçbir şey yok, hiçbir yanıt alamadık. Aileleri bile bilmiyor.” dedi.

Yangın sırasında barda kaç kişinin bulunduğu henüz netleşmezken, polis kayıp sayısına ilişkin de açıklama yapmadı. Crans-Montana’nın internet sitesine göre Le Constellation’ın kapasitesi 300 kişi, terasında ise 40 kişi daha bulunabiliyordu.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, yangını “eşi benzeri görülmemiş, dehşet verici boyutlarda bir felaket” olarak nitelendirdi ve ülkede bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.