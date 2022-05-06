İsviçre'deki küresel kahve firmasının fabrikasında yarım tondan fazla kokain bulundu

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 06.05.2022 - 15:22 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:44
İsviçre polisi, bir kahve çekirdeği sevkiyatının içine gizlenmiş 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirdiklerini duyurdu.
Nestle'nin kahve kapsüllerini üreten yan kuruluş olan Nespresso fabrikasındaki işçiler, yetkilileri Brezilya'dan gelen kahve torbalarını boşaltırken keşfedilen gizemli beyaz tozun varlığı konusunda uyardı.
Nespresso, "Tüm sevkiyat, soruşturmalarının bir parçası olarak polis tarafından ele geçirildi. Söz konusu madde, ürünlerimizin hiçbiriyle veya ürünlerimizi yapmak için kullanılan üretim ekipmanlarıyla temas etmedi. Polis soruşturması sürdüğü için daha fazla ayrıntı paylaşamıyoruz" açıklamasını yaptı.
Polis, tozu analiz etti. Maddenin yüzde 80 saf kokain olduğunu tahmini sokak değerinin 50 milyon euro (yaklaşık 790 milyon lira) olduğunu açıklayarak, Avrupa’ya gönderileceğini belirledi.
Öte yandan, Bloomberg emtia uzmanı Javier Bias, kahve gibi fiziksel emtia piyasalarındaki işlemlerin izlenmesinin son derece zor olduğunu söyledi.
Bias, "Finansal piyasada işlem yapıyorsanız, petrol vadeli işlemleri veya opsiyonları satın alıyorsanız, bu işlemlerin tümü bir yerde kayıtlıdır. Bir ticaret deposu var. Fiziksel piyasada petrol, metaller, tarımsal emtialar satın alabilirsiniz ve hiçbir şeyi ifşa etmenize gerek yok" diye konuştu.