İsviçre'deki küresel kahve firmasının fabrikasında yarım tondan fazla kokain bulundu

ÜRETİM EKİPMANLARIYLA TEMAS ETMEDİ

Nespresso, "Tüm sevkiyat, soruşturmalarının bir parçası olarak polis tarafından ele geçirildi. Söz konusu madde, ürünlerimizin hiçbiriyle veya ürünlerimizi yapmak için kullanılan üretim ekipmanlarıyla temas etmedi. Polis soruşturması sürdüğü için daha fazla ayrıntı paylaşamıyoruz" açıklamasını yaptı.