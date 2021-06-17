İsviçre’deki yarasaların, insanlarda hastalığa neden olabilecek onlarca virüse sahip olduğu ortaya çıktı

YARASALAR GÜÇLÜ VÜCUT ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Çalışmanın yazarları, yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirtti. Uçan ve memeli bir hayvan olduğu için yarasaların çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirten uzmanlar, sahip oldukları vücut koşullarının onları diğer türler için zararlı olabilecek etkili virüs vericileri haline getirdiğini söyledi.