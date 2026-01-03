İsviçre'deki yılbaşı faciası. Kızının telefonuyla giden bankacı baba kahraman oldu

55 yaşındaki bir bankacı olan Paolo Campolo, yanan Le Constellation adlı bara yılbaşı kutlaması için giden kızı tarafından arandı. Arkadaşlarının yangında içerde kaldığını söyleyen kızına ve arkadaşlarına yardım için olay yerine koşan Campolo, mekanın yan tarafında gördüğü kapıyı başka bir kişiyle beraber zorla açtı.

Tedavi olduğu hastanede konuşan Paolo Campolo hatırladıklarını anlattı, "Etrafta yatan bedenler vardı. Hala hayatta ama yanmış, kiminin bilinci yerinde kiminin değil." ifadelerini kullandı.