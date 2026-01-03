İsviçre'deki yılbaşı faciası. Kızının telefonuyla giden bankacı baba kahraman oldu
03.01.2026 12:38
Son Güncelleme: 03.01.2026 12:46
Erdem Güzel
İsviçre’de yılbaşı gecesi bir barda çıkan trajik yangında kızı tarafından aranan baba olay yerine koştu, en az 10 insanın hayatını kurtardı.
KIZINI VE KIZININ ARKADAŞLARINI KURTARMAYA GİTTİ
55 yaşındaki bir bankacı olan Paolo Campolo, yanan Le Constellation adlı bara yılbaşı kutlaması için giden kızı tarafından arandı. Arkadaşlarının yangında içerde kaldığını söyleyen kızına ve arkadaşlarına yardım için olay yerine koşan Campolo, mekanın yan tarafında gördüğü kapıyı başka bir kişiyle beraber zorla açtı.
Tedavi olduğu hastanede konuşan Paolo Campolo hatırladıklarını anlattı, "Etrafta yatan bedenler vardı. Hala hayatta ama yanmış, kiminin bilinci yerinde kiminin değil." ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜDEKİ CAMPOLO MU?
Sosyal medya yangınıyla ilgili yayınlanan bir videoda mekanın yan kapısını açmaya çalışan bir kişinin Campolo olduğu öne sürüldü.
Campolo kapıyı açtığında dışarı çıkan gençlerin yanı sıra yanmış ama hala hayatta olan bedenler gördüğünü söyledi. Farklı dillerden bir çok gencin yardım için yalvardığını ifade etti. Kendisi de yangın dumanından etkilenen Paolo Campolo da hastaneye kaldırıldı.
BARIN SAHİBİ ÇİFT KENDİNİ SAVUNDU
Yangının yaşandığı Le Constellation isimli barın sahipleri Jacques ve Jessica Moretti çifti olay sonrası konuştu. Mekanlarının son 10 yılda 3 kez teftişten geçtiğini ve her şeyin kurallara uygun olduğunu belirten Jacques Moretti trajedinin ardından iyi hissetmediğini, olay hakkında çok üzgün olduğunu söyledi.
BAR SAHİBİ DE YANGINDA YARALANDI
Barın diğer sahibi Jessica Moretti'nin ise olay sırasında mekanda olduğu, kolunun yandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
BÖLGEDEKİ YANIK MERKEZİNİN DİREKTÖRÜ "MÜDAHALE EDERKEN AĞLIYORUZ"
Bölgedeki yanık merkezinin direktörü doktor Franz Wilhelm Baruffaldi Preis da trajedi hakkında konuştu. Yangın sabahından bu yana hastaneden ayrılmadığı belirtilen doktor Preis 7 plastik cerrahla beraber çalıştıklarını söyledi. "Onları her gördüğümde kendi çocuklarımdan birinin orada olabileceğini düşünüyorum" diyen Preis diğer doktorların da psikolojik destek gördüğünü, trajik yangının kurbanlarına müdahele ederken ağladıklarını söyledi.