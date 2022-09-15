İsviçreli bilim insanı: Uzaylıları gelecek 25 yıl içinde bulabiliriz

DÜNYANIN EN BÜYÜK OPTİK TELESKOBU OLACAK

Yer tabanlı alet, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından inşa ediliyor ve bu on yılın sonuna doğru tamamlandığında 40 metre genişliğinde bir aynaya sahip olacak ve bu da onu dünyanın en büyük optik teleskobu yapacak.