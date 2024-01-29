İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrika olmadan geleceği düşünemeyeceklerini ve bu bilinçle üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.
"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirve, ev sahibi İtalya’nın başkenti Roma’daki Senato binasında başladı.
Bu yıl ilki düzenlenen zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşları, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi katılıyor.