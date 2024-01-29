İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı

"GELECEĞİMİZ KAÇINILMAZ OLARAK AFRİKA KITASINA BAĞLI"

Başbakan Meloni de İtalya ile Afrika arasındaki bu toplantıların daha önce hep bakanlar düzeyinde yapıldığını ifade ederek, "İlk kez devlet başkanı düzeyinde yapılıyor. Bu durum bile İtalya'nın Afrika ile ilişkilerine verdiği önemi göstermesi açısından kayda değer." dedi.

Meloni, AB'nin üst düzeyde bugün burada olmasının, stratejilerini teyit eden bir destek olduğunu dile getirdi.

Başbakan Meloni, Afrika'nın fakir bir kıta olduğunu öne süren tezlere itibar etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "İtalya, Avrupa ve tüm dünya, Afrika olmadan geleceği düşünemez. Bizim geleceğimiz de kaçınılmaz olarak Afrika kıtasına bağlıdır. Bunun bilincinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." diye konuştu.