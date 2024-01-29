İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrika olmadan geleceği düşünemeyeceklerini ve bu bilinçle üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 1

"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirve, ev sahibi İtalya’nın başkenti Roma’daki Senato binasında başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşları, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi katılıyor.

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İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 2

TÜM KATILIMCILAR KAPIDA KARŞILANDI

Başbakan Meloni, konuk liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini tek tek kapıda karşıladı ve ardından tüm katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Zirveye ev sahipliği yapan İtalyan Senatosunun Başkanı Ignazio La Russa, açılışta yaptığı konuşmada İtalya ve Avrupa için Afrika ile ilişkilerde yeni bir bölüm açıldığını belirtti.

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 3

"GELECEĞİMİZ KAÇINILMAZ OLARAK AFRİKA KITASINA BAĞLI"

Başbakan Meloni de İtalya ile Afrika arasındaki bu toplantıların daha önce hep bakanlar düzeyinde yapıldığını ifade ederek, "İlk kez devlet başkanı düzeyinde yapılıyor. Bu durum bile İtalya'nın Afrika ile ilişkilerine verdiği önemi göstermesi açısından kayda değer." dedi.

Meloni, AB'nin üst düzeyde bugün burada olmasının, stratejilerini teyit eden bir destek olduğunu dile getirdi.

Başbakan Meloni, Afrika'nın fakir bir kıta olduğunu öne süren tezlere itibar etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "İtalya, Avrupa ve tüm dünya, Afrika olmadan geleceği düşünemez. Bizim geleceğimiz de kaçınılmaz olarak Afrika kıtasına bağlıdır. Bunun bilincinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 4

EŞİTLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ VİZYONU

Meloni, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı'nda Afrika kıtasının "onur konuğu" olacağını ve Afrika'nın kalkınmasını öncelikli konular arasına aldıklarını belirtti.

Afrika’ya yaklaşımda açtıkları bu yeni sayfada, "hayırsever" bir tarzda değil, eşitler arasında bir işbirliği hayal etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Afrika'ya yönelik kalkınma projelerinin tamamı için duyurdukları "Mattei Planı"na da değinen Meloni, "Mattei Planı, eğitim öğretim, sağlık, tarım, su ve enerji gibi birkaç orta ve uzun vadeli önceliğe odaklanan somut stratejik müdahale planıdır. Sahra altı ve Kuzey Afrika’da bazı ülkeleri belirledik. Bu daha sonra genişletilecek." ifadesini kullandı.

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 5

5,5 MİLYAR EUROLUK "MATTEI PLANI" 

Meloni, Mattei Planı'nın 3 milyar eurosu İtalya'nın iklim fonundan, 2,5 milyar eurosunun da kalkınma işbirliği fonundan olmak üzere 5,5 milyar euroya dayandığı bilgisini paylaştı.

Afrika'dan İtalya ve Avrupa'ya yönelik devam eden düzensiz göç konusuna da konuşmasında yer veren Meloni, "İnsanı evini terk etmeye iten nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece insan kaçakçıları asla yenilgiye uğratılamayacak, kitlesel yasa dışı göç hiçbir zaman durdurulamayacaktır." yorumunu yaptı.

İtalya-Afrika Zirvesi Roma'da başladı - 6

Meloni, Mattei Planı ile Afrika'da genç kuşaklara katkıda bulunma ve bununla insanları göç etmeye zorlamamayı garanti etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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