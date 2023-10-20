İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 10 yıldır birlikte olduğu gazeteci erkek arkadaşı Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni'nin duyurusu Giambruno'nun kamera arkasında kadın meslektaşlarını taciz ettiği ve cinsiyetçi yorumlarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi. Ancak Meloni daha öce Giambruno'nun "Kadınlar tecavüze uğramak istemiyorlarsa, sarhoş olmamalılar." şeklinde sözlerini savunmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 1

İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi yorumlarda bulunan televizyon habercisi partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 2

"10 YILDIR SÜREN İLİŞKİM BURADA SONA ERİYOR"

İtalyan medya kuruluşu Mediaset'in haber programı Diario Del Giorno'da sunuculuk yapan Giambruno'nun bir kadın meslektaşına yönelik küfürlü sözler sarf ettiği ve müstehcen yorumlarda bulunduğu iki yayın dışı kaydın ortaya çıkmasından iki gün sonra Meloni sosyal medyada "Andrea Giambruno ile neredeyse 10 yıl süren ilişkim burada sona eriyor." diye yazdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 3

Bununla birlikte Meloni ile Giambruno’un yedi yaşında bir kızları bulunuyor. Meloni, "Birlikte geçirdiğimiz harika yıllar, yaşadığımız zorluklar ve bana hayatımdaki en önemli şeyi, yani kızımız Ginevra'yı verdiği için ona teşekkür ediyorum. Bir süre önce yollarımız ayrıldı ve bunu kabul etmenin zamanı geldi." yorumunu yaptı. 

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 4

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Giambruno’nun ortaya çıkan video görüntülerinin ilkinde bir kadın meslektaşına "Neden seninle daha önce tanışmadım?" dediği görülüyor. İkinci kayıtta ise bir kadın meslektaşına cinsel ihtiyaçları olduğunu söylediği duyuluyor. 

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 5

DAHA ÖNCE ERKEK ARKADAŞINI SAVUNDU

Öte yandan Eylül ayında Meloni, kadınların tecavüze uğramaktan kaçınmak istiyorlarsa "sarhoş olmaktan kaçınmaları" gerektiğini söyleyen Giambruno'yu savunmuştu. 

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 6

Giambruno söz konusu açıklamaları, ülkede tecavüz vakalarının tartışıldığı bir programda canlı yayında yapmıştı. O dönemde Meloni, Giambruno’nun sözlerinin yanlış yorumlandığını ve bu ifadelerin, annesinin kendisine söylediği "gözlerini dört aç ve başını dik tut" sözlerine benzediğini belirtmişti. 

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 7

Ekim ayında İtalya'nın Kardeşleri partisinin genel seçimlerden zaferle çıkmasının ardından iktidara gelen Meloni, bekar bir anne tarafından büyütüldü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 8

Meloni, siyasi mitinglerle geçen bir günün ardından bir programa katılmadan önce Mediaset stüdyosunda Giambruno ile tanıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 9

Giambruno verdiği bir röportajda, sete çıkmadan önce yorgun düşen Meloni'nin kendisini asistanı zannederek yarısı yenmiş bir muz verdiğini söyledi ve tanışmalarını "ilk görüşte aşk" olarak tanımladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 10
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti - 11
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