İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti

Bununla birlikte Meloni ile Giambruno’un yedi yaşında bir kızları bulunuyor. Meloni, "Birlikte geçirdiğimiz harika yıllar, yaşadığımız zorluklar ve bana hayatımdaki en önemli şeyi, yani kızımız Ginevra'yı verdiği için ona teşekkür ediyorum. Bir süre önce yollarımız ayrıldı ve bunu kabul etmenin zamanı geldi." yorumunu yaptı.