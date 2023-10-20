İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, erkek arkadaşından ayrıldığını duyurdu: Kadınları kamera arkasında taciz etti
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 10 yıldır birlikte olduğu gazeteci erkek arkadaşı Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni'nin duyurusu Giambruno'nun kamera arkasında kadın meslektaşlarını taciz ettiği ve cinsiyetçi yorumlarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi. Ancak Meloni daha öce Giambruno'nun "Kadınlar tecavüze uğramak istemiyorlarsa, sarhoş olmamalılar." şeklinde sözlerini savunmuştu.
İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi yorumlarda bulunan televizyon habercisi partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldığını duyurdu.