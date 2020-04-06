İtalya corona virüs karantinasını sonlandırmayı planlıyor

ntv.com.tr - Reuters 06.04.2020 - 11:40
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya’nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasının artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu.
Speranza, Roma’daki olağanüstü halin iki aşamada yönetileceğini ve karantina tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi ancak normal koşullara tam olarak geri dönebilmek için bazı kuralların uygulamaya konulacağını ifade etti.
Buna göre, COVID-19 vakalarının daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tedavi edilmesi için yerel sağlık sistemleri güçlendirilecek, halkın maske kullanımı her alana yayılacak ve sosyal mesafe kuralı için alınan tedbirler devam ettirilecek.
Bakan Roberto Speranza, akıllı telefon uygulamalarının ve diğer dijital teknolojilerin kullanımı ile corona virüs testlerinin ve hasta temas takibinin genişletileceğini ifade ederek, yalnızca COVID-19 hastalarını tedavi edece hastane ağı kurulacağını belirtti.
İtalya Sağlık Bakanı, “bir aşı bulunana dek ikinci bir corona virüs dalgasının ülkeyi sarmasını engellemek için bu kuralları uygulamak mecburiyetindeyiz” dedi.
İtalya’da bugüne dek corona virüsten 15 bin 887 kişi yaşamını yitirdi, 128 bin 948 kişide de virüs tespit edildi.