İtalya, Fransa ve ABD'de ölüm ve vaka sayıları artıyor (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 05:39 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 05:42
Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.
Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.
Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk coronavirüs vakası görüldü.
Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, coronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, "Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Covid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.