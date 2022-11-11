İtalya ile Fransa arasında 'göçmen' gerilimi

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yaptığı açıklamada, "İtalya’nın bu yıl 90 bin düzensiz göçmeni aldığı yerde, Fransa’nın 234 göçmeni almasına karşılık gösterdiği bu tepki, bu insanlara yönelik sürekli dayanışma çağrısı yapılırken tamamen anlaşılmazdır ama bu durum, diğer milletlerin yasadışı göç konusundaki duruşunun ne kadar sağlam ve kararlı olduğunu da gösteriyor. Bizim anlamadığımız şey, neden başkalarının kabul etmeye istekli olmadığı bir hususu İtalya’nın isteyerek kabul etmesi gerektiğidir" dedi.