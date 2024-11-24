İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım"
İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Dün gerçekleşen yürüyüşte İtalyanlar kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, "Ataerkilliği silahsızlandıralım" yazılı pankart taşıdı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, bu konuda yaşanan cezasızlık, sessizlik, damgalanma ve utanç nedeniyle büyük ölçüde bildirilmiyor.
İtalya'nın başkenti Roma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Gösteriye katılan İtalyanlar, kadınların maruz kaldığı şiddete dair farkındalığı artırmak için yürüdü.