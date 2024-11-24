İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım"

İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Dün gerçekleşen yürüyüşte İtalyanlar kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, "Ataerkilliği silahsızlandıralım" yazılı pankart taşıdı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, bu konuda yaşanan cezasızlık, sessizlik, damgalanma ve utanç nedeniyle büyük ölçüde bildirilmiyor.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 1

İtalya'nın başkenti Roma'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gösteriye katılan İtalyanlar, kadınların maruz kaldığı şiddete dair farkındalığı artırmak için yürüdü.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 2

"ATAERKİLLİĞİ SİLAHSIZLANDIRALIM"

Kolezyum önünden geçerek Vittorio Emanuele Meydanı'na kadar yürüyen on binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil şiddete karşı tepki gösterdi.

Göstericiler, "Ataerkilliği silahsızlandıralım" yazılı pankart taşıdı.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 3

İRANLI KADINA SAYGI DURUŞU

Eylemciler, İran'ın başkenti Tahran'daki bir üniversite öğrencisinin rejimi protesto etmek için soyunmasına saygı duruşunda bulundu.

Protestocular başkent Roma'da yarı çıplak bir şekilde gösteri yaptı.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 4

Birleşmiş Milletler'e göre kadınlara ve kızlara yönelik şiddet dünyadaki en yaygın ve en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 5

Dünya çapında, neredeyse her üç kadından birinin hayatında en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığı kaydediliyor.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 6

FİLİSTİN'İ DE UNUTMADILAR

Göstericiler, Birleşmiş Milletlerin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü önünden geçerken, evlerini kaybeden Filistinliler için anahtarlarını sallayarak destek ve dayanışmalarını gösterdi.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 7

150 BİN KİŞİLİK DAYANIŞMA

Sık sık "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular dayanışma örneği sergiledi.

Organizatörler, yürüyüşe 150 bin kişinin katıldığını belirtti.

İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 8
İtalya, kadına şiddete karşı yürüdü: "Ataerkilliği silahsızlandıralım" - 9
DAHA FAZLA GÖSTER