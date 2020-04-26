İtalya, karantina tedbirlerini 4 Mayıs'ta gevşetmeye başlıyor

Reuters - Anadolu Ajansı 26.04.2020 - 23:51 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 23:59
Başbakan Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, ülkesinde 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin kademeli gevşetilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eğer bu hususlara dikkat edilmezse salgına ilişkin vaka eğrisinin tekrar yükseleceğini dile getiren Conte, "Eğer bunlara uymazsak, ölümler yeniden yükselecek ve ekonomimiz için geri dönüşü olmayan zararlar meydana gelecektir. İtalya’yı seviyorsanız, mesafenizi koruyun" diye konuştu.
Başbakan Conte, 4 Mayıs’tan itibaren tedbirleri gevşetmeye başlayacaklarını belirtirken, buna göre, inşaat imalat ve toptan ticaret sektörlerinin 4 Mayıs’tan, müze, sergi ve kütüphanelerin 18 Mayıs’tan, restoran, bar, kafe ve kuaförlerin 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.
"Üçüncü Aşama"ya ne zaman geçileceğine ilişkin soruya Başbakan, "Yayılmanın sıfırlanması için bir terapi veya aşı beklemeliyiz. Bu nedenle bilimsel evrimi tahmin etmek zor. Bunu şimdi söylemek zor. Şu anda, karantina tedbirlerini kademeli olarak gevşetmeyi programlamalıyız.” cevabını verdi.
Corona virüs salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir acil durum içinde olan ve bugüne kadar 26 bin 644 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek için 10 Mart'tan bu yana sokağa çıkma ve serbest dolaşım yasağının da içinde olduğu sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.