İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti

İtalya hükümeti, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le bağlantılı olduğu düşünülen 700 milyon dolar değerindeki yata el konulması emrini verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 06:40

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 1

Şehrazat isimli 6 katlı yat, eylül ayından bu yana Massa Karrara limanında onarım için demirliydi. Mürettebatın denize açılmaya hazırlandığı tespit edildi.

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 2

Uzun süredir süren soruşturmalarda, yatın sahibinin Rus enerji devi Rosneft'in eski başkanı Eduard Kudaynatov olduğuna inanılıyor.

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 3

Kudaynatov, Avrupa Birliği'nin direkt olarak yaptırım uyguladığı isimler arasında yer almıyor.

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 4

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise yatın sahibi için, "Rus hükümetinin önde gelen isimleriyle bağlantılı" ifadeleri yer aldı, ancak isim verilmedi.

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 5

PUTİN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Mart ayında New York Times'ta çıkan haberde, yatın sahibinin Rusya Devlet Başkanı olduğu iddia edilmişti.

İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 6
İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti - 7

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