İtalya lüks yata el koydu: Putin'e ait olduğu iddia edilmişti

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 06:40
Şehrazat isimli 6 katlı yat, eylül ayından bu yana Massa Karrara limanında onarım için demirliydi. Mürettebatın denize açılmaya hazırlandığı tespit edildi.
Uzun süredir süren soruşturmalarda, yatın sahibinin Rus enerji devi Rosneft'in eski başkanı Eduard Kudaynatov olduğuna inanılıyor.
Kudaynatov, Avrupa Birliği'nin direkt olarak yaptırım uyguladığı isimler arasında yer almıyor.
İtalya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise yatın sahibi için, "Rus hükümetinin önde gelen isimleriyle bağlantılı" ifadeleri yer aldı, ancak isim verilmedi.
Mart ayında New York Times'ta çıkan haberde, yatın sahibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu iddia edilmişti.