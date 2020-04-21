İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

Kuzeydeki bölge yönetimlerinden ve iş dünyasından gelen "ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasına" ilişkin taleplere de değinen Conte, şöyle devam etti:



"Benim de hemen yarın sabah her şeyi açıp, yeniden harekete geçiyoruz demek hoşuma gider. Ancak bu hükümet, her zaman vatandaşının sağlığını ilk sıraya koydu. Bununla beraber üretim sisteminin etkinliğini koruma hedefine de duyarsız değiliz. Şu aşamada böyle genel bir açılış kararı sorumsuzca olur. Genel bir açılış, bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine ve şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir."



