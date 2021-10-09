Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 14:36
Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.
Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.
1930'larda yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabada halihazırda 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.
Kasabada yaşayan yerel halkın büyük şehirlere göçtüğü, bununla birlikte 2009’da meydana gelen depremde evlerin durumunun daha da kötüleştiği olduğu aktarıldı.
Yerel meclis üyesi Paolo Di Bacco, 1 Euro’luk satışın başlamasından önce, terkedilmiş mülklerin haritasını çıkardıklarını ve eski sahipleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını aktarırken, “Bu zorlu bir iş” diye konuştu.
Di Bacco, satış prosedürlerini hızlandırmak için alıcıları en fazla üç yıl içinde yeni evlerini hızla yeniden şekillendirmeye teşvik etmek için yeni kurallar getirildiğini söylerken, diğer 1 Euro’ya satışa sunulan evler gibi depozito olmadığını ancak evlerde altı ay içerisinde inşaat başlamaması durumunda alıcıların 10 bin euro ceza alacağını aktardı.
"Sadece alıcıların taahhütlerini yerine getirdiğinden ve sadece 1 Euro karşılığında satın alıp sonra ortadan kaybolmadığından emin olmak istiyoruz" diyen Paolo Di Bacco, “Bu kötü senaryodaki durum” diye konuştu.
Pratola Peligna'nın terkedilmiş taş evleri, sokakların yalnızca eşek arabalarına yetecek kadar geniş olduğu, Schiavonia olarak bilinen tarihi bölgesine sıkışmış durumda.
Ayrıntılı taş süslemeleri ve süslü kemerli portalları ile bazı mülkler iyi durumda ancak birkaç tanesi ise yıkılmak üzere.
Evlerin ortalama olarak iki katlı ve 70 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtilirken, bazılarında birden fazla ferforje balkon, bir mahzen ve yoğun kar yağışlarında evlerin girişinin kapanmaması adına ön kapıya çıkan basamaklar bulunuyor.
Kasabanın 1 Euro'luk binalarının çoğunda ise biri ana girişte diğeri ise yeraltı deposuna inen iki girişi bulunuyor.
Satışa sunulan evlerin detayları ve fotoğrafları düzenli olarak Pratola Peligna belediye binasının web sitesine yüklenirken birkaç tanesinin bu süreçte alıcı bulduğu bildirildi.