’da 1 ’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor

’da başkent 'ya yakınlığı, kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna köyünde evler 1 ’ya satışa çıktı. Nüfusunun 7 binin altına inmesi nedeniyle yeniden canlanmasıyla umuduyla gerçekleşen satış ile ilgili kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski merkezin güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 14:36

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 1

Geçtiğimiz aylarda 1 ’ya satışa çıkan evler kervanına ’nın yeni bir kasabası daha katıldı.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 2

Başkent ’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alan Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna kasabasında evler, 1 ’ya satışa çıktı.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 3

Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 4

Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 5

1930'larda yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kasabada halihazırda 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 6

Kasabada yaşayan yerel halkın büyük şehirlere göçtüğü, bununla birlikte 2009’da meydana gelen depremde evlerin durumunun daha da kötüleştiği olduğu aktarıldı.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 7

Yerel meclis üyesi Paolo Di Bacco, 1 ’luk satışın başlamasından önce, terkedilmiş mülklerin haritasını çıkardıklarını ve eski sahipleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını aktarırken, “Bu zorlu bir iş” diye konuştu.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 8

Di Bacco, satış prosedürlerini hızlandırmak için alıcıları en fazla üç yıl içinde yeni evlerini hızla yeniden şekillendirmeye teşvik etmek için yeni kurallar getirildiğini söylerken, diğer 1 ’ya satışa sunulan evler gibi depozito olmadığını ancak evlerde altı ay içerisinde inşaat başlamaması durumunda alıcıların 10 bin euro ceza alacağını aktardı.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 9

"Sadece alıcıların taahhütlerini yerine getirdiğinden ve sadece 1 karşılığında satın alıp sonra ortadan kaybolmadığından emin olmak istiyoruz" diyen Paolo Di Bacco, “Bu kötü senaryodaki durum” diye konuştu.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 10

Pratola Peligna'nın terkedilmiş taş evleri, sokakların yalnızca eşek arabalarına yetecek kadar geniş olduğu, Schiavonia olarak bilinen tarihi bölgesine sıkışmış durumda.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 11

Ayrıntılı taş süslemeleri ve süslü kemerli portalları ile bazı mülkler iyi durumda ancak birkaç tanesi ise yıkılmak üzere.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 12

Evlerin ortalama olarak iki katlı ve 70 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtilirken, bazılarında birden fazla ferforje balkon, bir mahzen ve yoğun kar yağışlarında evlerin girişinin kapanmaması adına ön kapıya çıkan basamaklar bulunuyor.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 13

Kasabanın 1 'luk binalarının çoğunda ise biri ana girişte diğeri ise yeraltı deposuna inen iki girişi bulunuyor.

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 14

Satışa sunulan evlerin detayları ve fotoğrafları düzenli olarak Pratola Peligna belediye binasının web sitesine yüklenirken birkaç tanesinin bu süreçte alıcı bulduğu bildirildi. 

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 15

KASABADAN DİĞER KARELER

İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 16
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 17
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 18
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 19
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 20
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 21
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 22
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 23
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 24
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 25
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 26
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 27
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 28
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 29
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 30
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 31
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 32
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 33
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 34
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 35
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 36
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 37
İtalya’da 1 Euro’ya evler satışa çıktı: 630 binadan 250'si satılıyor - 38

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