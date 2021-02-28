İtalya'da 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu

Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını ‘benzeri olmayan olağanüstü bir keşif’ olarak nitelendirdi.

Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu.