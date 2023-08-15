İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü: Şüpheli Türk gözaltına alındı
İtalya'nın Trentino-Alto Adige/Südtirol bölgesine bağlı Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında son 50 yıldır ilk kez bir cinayet işlendi. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde ölü bulundu. Türk asıllı Çim cinayet şüphesiyle tutuklanırken, olay ülkede büyük bir öfkeye yol açtı.
Yetkililer Celine Frei Matzohl’un, önceleri bir otelde resepsiyonist, ardından Çiftçiler Birliği'nde vergi danışmanı olarak çalıştığını ve 6 bin nüfuslu Silandro’da son derece sevilen biri olduğunu söyledi.