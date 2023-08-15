İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü: Şüpheli Türk gözaltına alındı

21 yaşındaki genç kadın pazar sabahı eve gelmediği için annesi tarafından kayıp olduğu bildirildi. Bunun üzerine jandarma, Frei Matzohl’un eski erkek arkadaşı olan Ömer Çim’in dairesine gitti ve kapıyı kimse açmayınca içeri girdi. Jandarma, dairede genç kadının pek çok kez bıçaklanmış cesedi ile karşılaştı.