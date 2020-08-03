İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor

İtalya’da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü bu akşam yeniden açılıyor.

İHA 03.08.2020 - 20:03

İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 1
İtalya’nın Cenova kentindeki Morandi köprüsü 2018 yılında aşırı yağış nedeni ile çökmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 2
Olay ülkede yaşanan en büyük felaketler biri olarak tarihe geçmişti.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 3
Felaketin üstünden geçen 2 yılın ardından inşası tamamlanan köprü bu akşam yeniden hizmete açılıyor.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 4
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün öğlen saatlerinde yeni köprüden geçen ilk isim oldu.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 5

Yeni köprünün açılışına çok sayıda üst düzey İtalyan yetkili ile Başbakan Giuseppe Conte’nin katılacak.

 Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları ise açılış törenine katılmayacaklarını açıkladı.

İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 6
Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapı konumunda bulunuyor.
İtalya’da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor - 7

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