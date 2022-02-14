İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto

Roma'nın kent merkezindeki Venedik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 gösterici, aşının zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 aşısı yaptırıldığını ya da kısa süre önce Covid-19'un atlatıldığını veyahut son 48 saat içinde negatif sonuçlu test sonucunu belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesi uygulamasını protesto etti.