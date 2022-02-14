İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto

İtalya'da Covid-19 aşısına ve aşının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkanlar Roma'da protesto gerçekleştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 17:26

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 1

Roma'nın kent merkezindeki Venedik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 gösterici, aşının zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 aşısı yaptırıldığını ya da kısa süre önce Covid-19'un atlatıldığını veyahut son 48 saat içinde negatif sonuçlu test sonucunu belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesi uygulamasını protesto etti.

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 2

Göstericiler, barışçıl protesto için bir araya geldiklerini belirterek, polisin kendilerini güvenlik çemberine almasına tepki gösterdi. Bazı protestocular da "Covid-19 bahanesiyle ülkede diktatörlük kurulduğu" görüşünü dile getirdi.

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 3

Covid-19’a yönelik önlemleri başından beri protesto eden eski jandarma generali siyasetçi Antonio Pappalardo da protestoya katılımın düşük olmasına tepki gösterirken, güvenlik güçlerinin de gösteriye katılmak isteyenleri engellediğini savundu.

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 4

Aşı karşıtlarının eylemi dolayısıyla Roma kent merkezinde özellikle de Başbakanlığa çıkan yollarda güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı ve Corso Caddesi'ni ulaşıma kapattığı görüldü.

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 5

Protestocu grup nedeniyle polis, bir süre Venedik Meydanı'nı trafiğe kapattı.

İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 6
İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 7
İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 8
İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 9
İtalya'da aşı karşıtlarından başkent Roma'da protesto - 10

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