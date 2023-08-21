İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor

Bugün Roma, Bolonya, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Verona'da "kırmızı alarm" veren Bakanlık, yarın bu kentlere Cenova, Milano, Napoli ve Trieste'nin, çarşamba da Venedik'in ekleneceğini belirtti.