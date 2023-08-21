İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor

İtalya'da etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı yeni sıcak hava dalgası nedeniyle aşırı sıcaklara karşı uyarı için bugün 12, yarın 16, çarşamba günü de 17 kent, en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı alarm" kapsamına alındı.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 1

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar sebebiyle bugün 12 kentte "kırmızı alarm" ilan etti, yarın bu kapsama alınan kentlerin sayısının 16'ya çıkarılacağını, 23 Ağustos Çarşamba günü de 17 kentte "kırmızı alarm" uygulanacağını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 2

Bugün Roma, Bolonya, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Verona'da "kırmızı alarm" veren Bakanlık, yarın bu kentlere Cenova, Milano, Napoli ve Trieste'nin, çarşamba da Venedik'in ekleneceğini belirtti.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 3

Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının, özellikle 24-25 Ağustos'ta sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulmasına yol açabileceği kaydedildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 4

BRESCİA VE FLORANSA'DA SICAKLIKLARIN ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

Brescia ve Floransa kentlerinde sıcaklıkların 39 dereceyle zirve yapmasının beklendiği ifade edildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 5

Sağlık Bakanlığı, "kırmızı alarm" verilen kentlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların durumunun da dikkatle gözlenmesi gerektiğini bildirdi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 6

İtalya'da temmuzda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, Sicilya ve Sardinya adalarında 45-47 dereceyle rekor düzeye ulaşmıştı.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 7

MARMOLADA TEPESİ'NDE SON 10 YILIN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde hissedilen aşırı sıcak havanın etkileri, kuzey bölgelerde yer alan yüksek tepelerde de kaydedilmeye başlandı.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 8

Rainews24 kanalının "Marmoladameteo" verilerine dayandırdığı haberine göre, İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'ndaki tepelerden Marmolada'nın 3 bin 343 metredeki Penia noktasında dün öğleden sonra yerel saatle 17.30 civarında termometreler 14 dereceyi gösterdi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 9

Kaydedilen bu derece, söz konusu noktada son 10 yılın en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 10

Aşırı sıcak hava dalgaları sebebiyle İtalya’nın pek çok dağında 5 bin metre seviyelerinde sıcaklıkların 0 dereceye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 11

Marmolada Tepesi'nde küresel ısınma sebebiyle 3 Temmuz 2022'de buz kütlesinin çökmesi sonucu o sırada zirveye tırmanan 11 dağcı hayatını kaybetmişti.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 12
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 13
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 14
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 15
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 16
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor - 17
DAHA FAZLA GÖSTER