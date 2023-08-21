İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor
İtalya'da etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı yeni sıcak hava dalgası nedeniyle aşırı sıcaklara karşı uyarı için bugün 12, yarın 16, çarşamba günü de 17 kent, en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı alarm" kapsamına alındı.
Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar sebebiyle bugün 12 kentte "kırmızı alarm" ilan etti, yarın bu kapsama alınan kentlerin sayısının 16'ya çıkarılacağını, 23 Ağustos Çarşamba günü de 17 kentte "kırmızı alarm" uygulanacağını duyurdu.