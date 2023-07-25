İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını

TERMOMETRELER 47 DERECENİN ÜZERİNDE

Katanya'daki havaalanı geçen hafta bir terminal binasında çıkan yangın nedeniyle kapatılmış ve kısa bir süre önce birkaç uçuş için yeniden açılmıştı. Buna ek olarak, Palermo ve Katanya'da elektrik ve su kesintileri yaşanmış, yerel yetkililer bu durumdan kısmen olağanüstü sıcakları sorumlu tutmuştu.

Diğer taraftan, Sicilya'nın doğusunun bazı bölgelerinde sıcaklıklar, 47,6 derece adanın iki yıl önce kaydettiği 48,8 derecelik Avrupa'nın en yüksek değerine yaklaştı.