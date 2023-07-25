İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını
İtalya, bugün güney ve orta bölgelerdeki 47 dereceyi aşan rekor sıcaklıklar ile kuzeydeki şiddetli fırtınalar arasında ikiye bölünürken, aşırı hava olayları en az iki kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Ülkedeki olağanüstü sıcak hava dalgası devam ederken; orman yangınları, şiddetli fırtınalar ve hortumlar gibi yoğun hava olayları nedeniyle 16 şehirde kırmızı alarma geçirildi.
İtalya'nın güneyi Afrika'dan geln Charon sıcak hava dalgası nedeniyle adeta kavruluyor.