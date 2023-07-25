İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını

İtalya, bugün güney ve orta bölgelerdeki 47 dereceyi aşan rekor sıcaklıklar ile kuzeydeki şiddetli fırtınalar arasında ikiye bölünürken, aşırı hava olayları en az iki kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Ülkedeki olağanüstü sıcak hava dalgası devam ederken; orman yangınları, şiddetli fırtınalar ve hortumlar gibi yoğun hava olayları nedeniyle 16 şehirde kırmızı alarma geçirildi.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 1

İtalya'nın güneyi Afrika'dan geln Charon sıcak hava dalgası nedeniyle adeta kavruluyor. 

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İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 2

HAVALİMANI BİRKAÇ SAATLİĞİNE KAPATILDI

İtfaiyeciler, karayolu ve demiryolu trafiğinin de aksadığı yakın bir bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışırken, bir orman yangını  Sicilya'nın başkenti Palermo'nun havaalanını Salı sabahı yeniden açılmadan önce birkaç saatliğine kapatmasına neden oldu.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 3

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, yangın nedeniyle bir ambulansın evine ulaşamaması üzerine bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 4

Son olay Sicilya'nın Katanya havaalanında son zamanlarda yaşanan sorunlara bir yenisini daha ekleyerek, zaten yoğun olan turizm sezonunun zirvesinde büyük gecikmelere ve iptallere neden oldu.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 5

TERMOMETRELER 47 DERECENİN ÜZERİNDE

Katanya'daki havaalanı geçen hafta bir terminal binasında çıkan yangın nedeniyle kapatılmış ve kısa bir süre önce birkaç uçuş için yeniden açılmıştı. Buna ek olarak, Palermo ve Katanya'da elektrik ve su kesintileri yaşanmış, yerel yetkililer bu durumdan kısmen olağanüstü sıcakları sorumlu tutmuştu.

Diğer taraftan, Sicilya'nın doğusunun bazı bölgelerinde sıcaklıklar, 47,6 derece adanın iki yıl önce kaydettiği 48,8 derecelik Avrupa'nın en yüksek değerine yaklaştı.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 6

MİLONA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Kuzeyde ise gece boyunca etkili olan sağanak yağmurlu bir fırtına İtalya'nın finans başkenti Milano'yu vurarak çatıları uçurdu, yüzlerce ağacı kökünden söktü ve yolları kapattı.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 7

Ulaştırma yetkilileri şehrin elektrik şebekesinde ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 8

Bununla birlikte, Brescia kenti yakınlarında bir izci kampında bulunan 16 yaşındaki bir kız çocuğu, çadırının üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 9

Öte yandan İtalya, küresel ısınmaya bağlı aşırı hava koşullarından en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 10

Geçen mayıs ayında kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde ölümcül sel felaketlerinde 17 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 11
İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 12
İtalya'da aynı gün iki farklı hava felaketi: Kuzey'de şiddetli fırtına ve yağış, güneyde orman yangını - 13
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