İtalya'da bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 627 kişi öldü (Corona virüste son durum)

ABD’li bir sivil toplum kuruluşu Covid-19’un en yaygın görüldüğü yerlerden Cremona’ya bir sahra hastanesi kurarken, dün de Almanya’dan solunum cihazı ve ekipmanlarından oluşan bir uçak dolusu yardım geldi. Fransa da İtalya’ya maske göndereceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, Cenova limanında bulunan Splendid gemisi de ülkedeki acil hastane ve yatak ihtiyacını karşılamak üzere hastaneye dönüştürüldü.