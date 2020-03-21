İtalya'da bir günde 793 kişi öldü (Corona virüste son durum)

Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 20:13 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 20:30
Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yurt dışından gelenlerde görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı kaydedildi.