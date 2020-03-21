İtalya'da bir günde 793 kişi öldü (Corona virüste son durum)

İtalya'da yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi. ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü sayısı 260'ı buldu. Bosna Hersek'te yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

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Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 20:13

İTALYA'DA SON DURUM İtalya'da yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4 bin 825'e yükseldi.

ABD'DE 260 KİŞİ ÖLDÜ ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü sayısı 260'ı buldu.



da Covid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.



Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı. ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü sayısı 260'ı buldu. Dünya da Covid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı.

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden New York kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor. En çok ölümün ise 83 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 46 ölümle New York'un, 24 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

BOSNA HERSEK'TE İLK ÖLÜM VAKASI Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti. Bosna Hersek'teki vaka sayısı 93'e çıkarken, yaşlı kadının ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.



Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan ve en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı. Aynı uygulamanın, ülkenin diğer entitesi Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) da başlatılması teklif edildi.

ÇİN'DE ÜÇÜNCÜ KEZ ÜLKE İÇİ KAYNAKLI VİRÜS TESPİT EDİLMEDİ Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yurt dışından gelenlerde görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı arttı.



Suudi Arabistan'da 48 kişide daha yeni virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 392'ye yükseldiği belirtildi.



BAE'de 13 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısının 153'e yükseldi.



Lübnan'da 19 kişide daha virüs tespit edildi ve ülkedeki vaka sayısının 206'ya yükseldi.