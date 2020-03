İtalya'da bir günde 793 kişi öldü (Corona virüste son durum)

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden New York kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor. En çok ölümün ise 83 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 46 ölümle New York'un, 24 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.