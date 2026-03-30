İtalya'da bir müze soyuldu, ünlü 3 tablo çalındı

İtalya'nın kuzeyindeki Parma yakınlarında bulunan Magnani Rocca Vakfı Müzesine 22 Mart'ta giren maskeli dört hırsız, ressamlar Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'in tablolarını çaldı. Toplam değerlerinin yaklaşık 9 milyon Euro (yaklaşık 460 milyon lira) olduğu belirtilen tabloların sanat tarihçisi Luigi Magnani'nin koleksiyonuna ait olduğu açıklandı.

Koleksiyona ev sahipliği yapan Villa dei Capolavori’deki soygunda çalınan eserlerin Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın "Balıklar" (Les Poissons), post-empresyonist Paul Cezanne'ın sulu boya çalışması olan "Kirazlı ve Şeftalili Natürmort" ve bir diğer post-empresyonist Henri Matisse'in “Terastaki Odalık” olduğu belirtildi.

Hırsızlık operasyonun detayları hakkında bilgi veren polis, soygunun üç dakikadan kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı. Buna göre hırsızlar, binanın birinci katındaki "Fransız Odası"na ulaşmak için ana giriş kapısını zorlayarak açtı ve tabloları aldıktan sonra müze bahçesindeki bir çiti tırmanarak olay yerinden uzaklaştı. Müze yetkilileri, güvenlik sisteminin devreye girmesi ve polis ile güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde hırsızların daha fazla eser almasının engellendiğini açıkladı. Hırsızların alarmların çalması üzerine soygunu yarıda keserek kaçtıkları ifade edildi.