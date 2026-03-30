İtalya'da bir müze soyuldu, ünlü 3 tablo çalındı
30.03.2026 13:08
Erdem Güzel
İtalya'da maskeli 4 hırsız bir müzeyi soyarak ünlü Fransız ressamlarının 3 eserini çaldı.
RENOIR, CEZANNE VE MATISSE'İN ESERLERİ ÇALINDI
İtalya'nın kuzeyindeki Parma yakınlarında bulunan Magnani Rocca Vakfı Müzesine 22 Mart'ta giren maskeli dört hırsız, ressamlar Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'in tablolarını çaldı. Toplam değerlerinin yaklaşık 9 milyon Euro (yaklaşık 460 milyon lira) olduğu belirtilen tabloların sanat tarihçisi Luigi Magnani'nin koleksiyonuna ait olduğu açıklandı.
Koleksiyona ev sahipliği yapan Villa dei Capolavori’deki soygunda çalınan eserlerin Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın "Balıklar" (Les Poissons), post-empresyonist Paul Cezanne'ın sulu boya çalışması olan "Kirazlı ve Şeftalili Natürmort" ve bir diğer post-empresyonist Henri Matisse'in “Terastaki Odalık” olduğu belirtildi.
Hırsızlık operasyonun detayları hakkında bilgi veren polis, soygunun üç dakikadan kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı. Buna göre hırsızlar, binanın birinci katındaki "Fransız Odası"na ulaşmak için ana giriş kapısını zorlayarak açtı ve tabloları aldıktan sonra müze bahçesindeki bir çiti tırmanarak olay yerinden uzaklaştı. Müze yetkilileri, güvenlik sisteminin devreye girmesi ve polis ile güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde hırsızların daha fazla eser almasının engellendiğini açıkladı. Hırsızların alarmların çalması üzerine soygunu yarıda keserek kaçtıkları ifade edildi.
NADİR SULU BOYA ESERİ DE ÇALINDI
Çalınan eserler arasında öne çıkan Renoir’ın 1917 tarihli yağlı boya çalışmasının yanı sıra, Cezanne’ın nadir sulu boya eserinin çalınması da önem taşıyor. Matisse’in 1922 tarihli tablosu ise biri güneşlenen, diğeri keman tutan iki figürü betimliyor. İtalyan güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, müzenin ve çevredeki işletmelerin güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir incelemeye alındı.
1977 yılında temelleri atılan ve Luigi Magnani’nin 1984’teki ölümünden sonra aile evinde resmen kurulan Magnani Rocca Vakfı, Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya ve Monet gibi isimlerin eserlerini de barındıran dünya çapında bir koleksiyona sahip. Yetkililer, hırsızların kaçış rotasını belirlemek ve paha biçilemez tabloları geri getirmek için geniş çaplı bir araştırma yürüttüklerini belirtti.