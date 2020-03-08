İtalya'da can kaybı 366'ya çıktı (Corona virüsten bir günde 133 ölüm)

AP - Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 20:18 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 21:40
İtalya'da iki hafta önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, öcan kaybının düne göre 133 kişi daha artarak 366'ya yükseldiğini açıkladı.
İlk kez bir günde salgından ölenlerin 3 haneli rakamlarla kaydedildiğine dikkati çeken Borelli, dün 589 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 33 kişi artışla 622'ye ulaştığını belirtti.
Sivil Savunmanın açıkladığı son verilere göre, en çok vaka ve ölü sayısı, bugün Başbakanlık kararnamesiyle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde görüldü. Bölgede ölü sayısı düne göre 113 kişi artarak 267'yi buldu.
Corona virüs, İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ediyor.
Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Farina'da Covid-19'a rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.
Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Covid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.
Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.
Protestoların, Covid-19 nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.