İtalya'da can kaybı 366'ya çıktı (Corona virüsten bir günde 133 ölüm)

CEZAEVİNDE CORONA VİRÜS İSYANI

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Covid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Protestoların, Covid-19 nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.