İtalya’da çiftçiler, eylemlerini Roma’ya taşıyor
İtalya'da, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla başkent Roma'ya ilerliyor. İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, bir çiftçi, "Roma'nın çevresini saracağız. Bunu yalnızca traktörlerle ve birkaç günlüğüne yapmayacağız." diye konuştu.
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.