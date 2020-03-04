İtalya'da corona virüs nedeniyle tüm okul ve üniversiteler kapatılabilir (Corona virüste son durum)

OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILABİLİR

NTV İtalya Muhabiri Esma Çakır, İtalyan Hükümeti, ülkedeki tüm okul ve üniversiteleri corona virüs nedeniyle bu ayın ortasına kadar kapatmayı planladığını söyledi. Buna göre İtalya Eğitim Bakanı, söz konusu kararın masada olduğunu ancak, tüm okulların kapatılmasına ilişkin henüz bir kararın yürülükte olmadığını aktardı.

Corona virüs salgınından en çok etkilenen Kuzey İtalya'da bazı eğitim kurumları 10 gün önce kapatılmıştı.

Diğer taraftan, ülkede Covid-19 nedeniyle en az 79' kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 2 bin 500'i aştı.