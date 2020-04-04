İtalya'da corona virüsten bir günde 681 kişi hayatını kaybetti

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.



Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.





Hollanda'da da vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627'ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla 1651 oldu.