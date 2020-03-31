İtalya'da corona virüsten hayatını kaybendenler için bayraklar yarıya indirildi
İtalya, corona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi. Diğer taraftan ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 12 bin 428'e, vaka sayısı ise 105 bin 792'ye yükseldi.
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İHA - Reuters 31.03.2020 - 20:40
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.
Avrupa’da corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428’e ulaştı.
İtalya, corona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi.
İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde tüm devlet kurumlarında saat 12.00’de bayraklar yarıya indirilirken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi'nin yanı sıra Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya katıldı.
Türkiye Roma Başkonsolosluğu da anma kapsamında konsolosluk binasındaki bayrağı yarıya indirdi.
İtalya, dünyada corona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.
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