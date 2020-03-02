İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi (Corona virüs beş ülkeye daha sıçradı)

İHA - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 20:41
İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Corona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 89 bin 856'ya ulaşırken, 3069 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide corona virüs tepit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün sağlık bakanlıkları da ülkede ilk kez corona virüs tespit edildiğini duyurdu.
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
Bununla birlikte, Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.
Öte yandan, Japonya’da Covid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.
Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
Covid-19 salgınında toplam 3 bin 58 kişi hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 55, İtalya'da 41, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 1501, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 150, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 7, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 3, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 2, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Ermenistan 1.
İran'da dini Lider Ayetullah Hamaney'e danışmanlık yapan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), yakalandığı corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesinde corona virüs nedeniyle tedavi gören Mirmuhammedi, hayatını kaybetti. Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.
Rebii, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı. Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.
Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Covid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü.
Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı. Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek için bazı mahalle veya sokaklar arasına kurulan barikatlara halkın zaman zaman tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına yansıyor.
ABD’de, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Covid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamayı Washington eyaleti Sağlık Ofisi yaparken, cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.
Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Covid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında
Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.
Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da coronav irüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, corona virüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.
Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Covid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.
İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı. İtalya'nın kuzey komşularından Avusturya'da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.
Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Covid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.
Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde corona virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı.
Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Katar'da yeni tip corona virüs (Covid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 3'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın corona virüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Katar, perşembe günü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.
Azerbaycan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı. Covid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi.
Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.