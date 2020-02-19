İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’na Greta Thunberg damgası

Her yıl şubat ayında İtalya’nın Viareggio Kenti’nde kutlanan ‘Viareggio Karnavalı’ renkli görüntülere sahne oluyor. Kağıt hamurdan yapılan dev maket ve maskeler arasında bu yıl ünlü aktivist Greta Thunberg’in maketi büyük ilgiyle karşılandı.

İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio’da 1873 yılından beri şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.

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Dünyanın her yerinden yüzlerce turistin katıldığı karnavala bu yıl, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in maketi damga vurdu.
Elinde "Dünya"yı turken tasvir edilen Thunberg'in dev maketi katılımcılardan büyük ilgi gördü.

"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ" SÖZLERİYLE YANKI UYANDIRDI

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. 

Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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