İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’na Greta Thunberg damgası

"HAYALLERİMİ ÇALDINIZ" SÖZLERİYLE YANKI UYANDIRDI

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle dünya çapında yankı uyandırmıştı.