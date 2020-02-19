İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’na Greta Thunberg damgası

İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio’da 1873 yılından beri şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.
New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözleriyle dünya çapında yankı uyandırmıştı.