İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

Anadolu Ajansı 13.03.2021 - 10:23

İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 1
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 2
İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), dün sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 3
Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 4
Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 5
Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 6
Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 7
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor - 8

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