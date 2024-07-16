İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.