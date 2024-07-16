İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.