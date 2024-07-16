İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 1

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 2

INGV, Voragine kraterinin püskürttüğü lavlar sebebiyle yanardağ eteklerinde lav akışı gözlendiğini, püskürttüğü küllerin de yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 3

Basında yer alan haberlerde de yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri Viagrande ve Acicastello'ya kül yağdığı kaydedildi.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 4

Ayrıca Voragine kraterindeki volkanik hareketlilik nedeniyle Etna Yanardağı'nın 2500 metre ve üzerindeki noktalarına yapılan gezi faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 5

INGV, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığını ve yanardağın en yüksek noktası haline geldiğini duyurmuştu.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 6

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz ayı başından beri sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 7

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - 8
DAHA FAZLA GÖSTER